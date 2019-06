CD&V wil heroprichting van gemeenteraadscommissie: “Dan kunnen zware dossiers beter besproken worden” Toon Verheijen

25 juni 2019

11u16 0 Zoersel Oppositiepartij CD&V vraagt om de oprichting van een gemeenteraadscommissie om vooral belangrijke dossiers op voorhand nog meer in detail te behandelen. Tijdens de vorige legislaturen was er zo’n commissie, maar die is er nu (nog) niet.

“De voorbije legislaturen werd in Zoersel steeds met dergelijke commissie gewerkt”, zegt Katrien Schrijvers (CD&V). “Zo kan beleidsvoorbereidend werk gedaan worden en kunnen dossiers meer in detail besproken worden dan tijdens een gemeenteraad. Raadsleden worden niet alleen beter geïnformeerd, maar via de besprekingen en de inbreng van de diverse verkozenen kunnen dossiers ook beter onderbouwd worden. Tijdens de gemeenteraad zelf ontbreekt het vaak aan de nodige tijd om inhoudelijk belangrijke en moeilijke dossiers tot in detail te bespreken en is er meestal ook geen enkele ruimte tot aanpassing meer.”

In mei werd de toezegging gedaan om de gemeenteraadscommissie verder te zetten. “Nauwelijks drie weken later blijkt het niet zo gemeend met die toezegging. Alle raadsleden kregen begin juni immers een uitnodiging voor een ‘toelichting’ over aanpassingen aan het klimaatplan. Wij wensen echter niet alleen een toelichting. Wij willen ook dat we onze inbreng kunnen geven en via bespreking samen komen tot een degelijk klimaatplan. Groot was dan ook onze verbazing te vernemen dat een échte gemeenteraadscommissie volgens de meerderheid niet mogelijk is, omdat die niet is opgenomen in het huishoudelijk reglement.”

Om de oprichting van de commissie toch af te dwingen, diende CD&V intussen een bijkomend agendapunt in om de oprichting van een gemeenteraadscommissie opnieuw formeel op te nemen in het huishoudelijk reglement.

