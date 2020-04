CD&V wil dat gemeente mondmaskers verdeelt aan alle inwoners: “Zo kunnen we een nieuwe verspreidingsgolf vermijden” emz

20 april 2020

16u36 2 Zoersel CD&V Zoersel vraagt dat de gemeente chirurgische mondmaskers aankoopt en verdeelt aan alle inwoners en medewerkers van de gemeente Zoersel. Schepen van Welzijn Cindy Van Paesschen reageert dat dat een onmogelijke investering zou zijn. “Het zou ons ongeveer anderhalf miljoen euro kosten om iedereen tot en met eind juni van mondmaskers te voorzien.”

Volgens de oppositiepartij is het van groot belang vooruit te kijken naar de vragen die zich in de volgende periode zullen stellen. CD&V Zoersel is van mening dat binnenkort niet alleen zorgverstrekkers nood hebben aan beschermend materiaal. “Als straks de winkels en scholen opnieuw open gaan, wordt het dragen van een chirurgisch mondmasker voor iedereen zeer belangrijk. Indien iedereen in de periode van de afbouw van de lockdown consequent gebruikmaakt van een mondmasker, kunnen we een nieuwe verspreidingsgolf voorkomen. Wie immers besmet is met COVID-19 zonder dat zelf te weten, zal het virus door het dragen van het beschermingsmiddel niet verder kunnen verspreiden”, zegt CD&V-gemeenteraadslid en orthopedisch chirurg Jan Van Melkebeek.

Onhaalbaar

Met dat idee in het achterhoofd beargumenteert CD&V dat de gemeente op korte termijn moet overgaan tot de aankoop van voldoende mondmaskers en het verdelen daarvan onder de bevolking. Dat voorstel is volgens schepen voor Welzijn Cindy Van Paesschen onhaalbaar. “Onze gemeente telt 22.000 inwoners. Een chirurgisch mondmasker kost één euro aan inkoopprijs. Bovendien is één chirurgisch mondmasker slechts acht uur nuttig. We kunnen onmogelijk anderhalf miljoen euro betalen om de Zoerselse bevolking tijdens de komende periode mondmaskers te kunnen aanbieden”, steekt ze van wal.

Daarnaast zegt Van Paesschen dat het niet nuttig is dat iedereen een chirurgisch mondmasker draagt. “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het dat enkel voor wie besmet is met COVID-19. Voor alle anderen geeft het dragen van een mondmasker dus een vals gevoel van veiligheid.” Wie toch chirurgisch mondmaskers ter beschikking wil hebben voor privégebruik, raadt Van Paesschen zelf naar de apotheker te gaan. “Ook is het mogelijk zelf een mondmasker te maken.”

Gemeentemedewerkers

CD&V wil dat niet enkel de bevolking, maar ook de werknemers van de gemeente chirurgische mondmaskers krijgen. “De gemeente is ook verantwoordelijk voor hun veiligheid. Het is van belang dat de gemeentemedewerkers ook bescherming hebben, zeker wie van hen contact heeft met inwoners van de gemeente Zoersel. Het is bijvoorbeeld van belang dat de sociale dienst contact kan blijven hebben met inwoners die zich in een probleemsituatie bevinden, zodat ze hen op een goede manier kunnen helpen. Telefonisch of digitaal indien dat mogelijk is, maar ook via een echt gesprek als dat nodig is. Het is uiteraard essentieel dat dat op een veilige manier gebeurt”, aldus CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers.

Voor de medewerkers van de gemeente Zoersel zijn er volgens Van Paesschen genoeg mondmaskers voorhanden indien daar nood aan is. “Maar ook voor hen is het niet aan te raden. Wel hanteren we de regels van social distancing en staan er schermen van plexiglas aan het onthaal.” Aan de Z-passers is volgens Van Paesschen veel tegemoet gekomen om de crisisperiode door te komen. “Ze beschikken normaal gezien over voldoende budget om ook chirurgische mondmaskers aan te kopen. Indien hun rekening dat niet toestaat, kunnen ze daarvoor nog steeds bij het OCMW komen aankloppen.”