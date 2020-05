CD&V vraagt stille studieruimtes, bestuur in onderhandeling met verschillende locaties emz

15 mei 2020

20u21 0 Zoersel De oppositiepartij CD&V Zoersel heeft de gemeente gevraagd stille studieruimtes ter beschikking van de studenten te stellen. In groep studeren is immers sinds dinsdag opnieuw toegestaan door de Nationale Veiligheidsraad. “We zijn momenteel in onderhandeling met verschillende locaties”, zegt schepen voor Jeugd Olivier Rul (Open Vld).

In de gemeente Zoersel komen de studenten tegen eind mei al verschillende jaren samen in de plaatselijke bibliotheken om ‘sociaal’ te studeren. Zo bereiden ze zich samen voor op de jaarlijkse examenperiode in juni. Door de coronacrisis was het onduidelijk of dat nu ook mogelijk zou zijn. Dinsdag liet de Nationale Veiligheidsraad weten dat het mits het respecteren van de regels van sociale afstand opnieuw kan. Daarbij moet wel toezicht gedaan worden.

Motivatie

Volgens CD&V Zoersel is er veel vraag naar stille studieruimtes vanuit de blokkende studenten. “Zeker nu de meeste studenten niet meer op hun kot verblijven, stelt dat velen voor nieuwe uitdagingen. Het is immers niet voor iedereen evident om thuis te studeren.” Dat vindt ook voorzitter van Jong CD&V Zoersel Lander Van Steen. “De voorbereiding van de examens brengt dit jaar meer stress mee dan andere jaren. Samen studeren motiveert en biedt jongeren een bepaalde structuur en discipline. De veilige omgeving zorgt ook voor minder afleiding.”

Het gemeentebestuur geeft aan dat ze er volop mee bezig is. “Normaal gezien gaat het samen studeren door in de bibliotheken, maar dat kan dit jaar door de coronacrisis niet. We zijn momenteel in gesprek met een aantal potentiële studieruimten. Hopelijk kunnen we volgende week officieel nieuws brengen”, zegt Rul.