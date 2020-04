CD&V vraagt extra steun voor Zoerselse verenigingen: “Sommige daarvan zien zelfs de enige inkomsten van een heel werkjaar wegvallen” emz

04 april 2020

14u29 1 Zoersel Door de coronacrisis delen ook de verenigingen in de klappen. Daarom vraagt CD&V Zoersel het gemeentebestuur voor bijkomende steunmaatregelen voor sportclubs, jeugdbewegingen en andere verenigingen. Burgemeester Liesbeth Verstreken vraagt de impact van de crisis af te wachten. “Dan zullen we bepalen welke ondersteuningsmaatregelen de gemeente moet nemen.”

Op vrijdag 27 maart kondigde de gemeente steunmaatregelen voor bewoners, handelaars en verenigingen aan. Voor de verenigingen betekende dat concreet dat ze boekingen kosteloos kunnen annuleren. De huur van gemeentelijke lokalen of het gemeentelijk materiaal binnen Zoersel kunnen vrijgesteld van retributie omgeboekt worden naar een nieuwe datum.

Volgens CD&V Zoersel is dat echter niet voldoende. De oppositiepartij wijst erop dat het annuleren of opschorten van alle activiteiten grote gevolgen heeft voor de lokale cultuur-, jeugd- en sportsector. “Muziekverenigingen kunnen niet meer optreden, dans-, turn- en toneelclubs zien hun opvoeringen geschrapt, voor sportclubs is een competitiestop afgeroepen, jeugdverenigingen weten nog niet of hun evenement tijdens de zomer zal kunnen doorgaan. De coronacrisis heeft een grote impact op de werking van het Zoerselse verenigingen, ook op hun inkomsten. Sommige verenigingen zien zelfs de enige inkomsten van een heel werkjaar wegvallen, terwijl reeds gemaakte kosten en maandelijkse facturen van water, elektriciteit... onverminderd doorgaan. Een zeer grote streep door de rekening”, zegt fractieleider Roel Van Elsacker.

Financiële steun

De partij richt dan ook een dringende oproep aan het gemeentebestuur om de financiële impact van de crisis voor alle Zoerselse verenigingen in kaart te brengen en te verzachten. CD&V lanceert daarbij het voorstel om de de jaarlijkse vergoeding voor verenigingen die hun activiteiten op grond van de gemeente ontplooien, kwijt te schelden. Daarnaast stelt ze voor renteloze leningen aan te bieden of de subsidies aan verenigingen te verdubbelen. “Niet alleen de overheid, maar ook de gemeente heeft een taak in het ondersteunen van de vrijetijdssector. Al onze verenigingen en hun vrijwilligers maken van Zoersel een bruisende en sportieve gemeente. We mogen hen niet in de kou laten staan”, besluit Van Elsacker.

Burgemeester Verstreken reageert daarop dat de maatregelen van vrijdag 27 maart slechts een aanzet waren. “In eerste instantie zijn we momenteel bezig met het beheersen van de crisis zelf en het in stand houden van de dienstverlening.” Dat betekent echter niet dat het bruisend verenigingsleven niet erkend wordt. “We willen dat uiteraard niet kwijt. Maar de diversiteit van het verenigingsleven dwingt ons doordacht te werk te gaan. We zullen moeten beoordelen hoe we hier op een evenwichtige manier tegenover alle verenigingen mee omgaan.”

Volgens Verstreken is het dus beter de nodige tijd te nemen en alles te overleggen met de betrokkenen. “We weten nog niet hoe lang de crisis duurt en wat de impact precies zal zijn. De Vlaamse overheid heeft fondsen voorzien om de sector van sport, jeugd en cultuur te ondersteunen. Het is logisch te weten welke effecten dat op lokaal niveau heeft. Nadat we de impact van de coronacrisis op de verenigingen hebben geëvalueerd en de ondersteuningsmaatregelen door de hogere overheid kennen, bepalen we welke ondersteuningsmaatregelen door de gemeente aangewezen zijn. We willen namelijk niet de illusie scheppen dat elk verlies zal kunnen worden opgevangen. We kunnen wel van ieders veerkracht gebruik maken om hier samen door te komen.”