CD&V voert actie tegen private verkoop Dorp 50: “Liever nieuw groen dan leegstand en verwaarlozing” Sander Bral

16 november 2019

16u15 0 Zoersel Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd het al duidelijk dat toenmalige coalitiepartners CD&V en N-VA het niet eens waren over de woning Dorp 50. N-VA wil de gemeentelijke woning nog steeds verkopen, CD&V wil ze laten afbreken om een groene zone te creëren. Zaterdag voerde CD&V actie aan het gebouw “tegen verwaarlozing en voor meer groen”.

In 2010 kocht het gemeentebestuur van Zoersel de woning Dorp 50 in het dorpscentrum, samen met de naastgelegen gronden en gebouwen in het kader van het PPS-dossier Zoersel. Na de bouw van de bibliotheek en de achterliggende private woongelegenheden bleef er een restoppervlakte van 202,77 m² over naast de oude woning.

Coalitiepartners oneens

N-VA zette de verkoop van de woning een dik jaar geleden al op de gemeenteraadsagenda. Toenmalig coalitiepartner en huidige oppositiepartij CD&V verzette zich daar toen al tegen. “Dergelijke geïsoleerde bouw van een nieuwe private woning hypothekeert op termijn een mogelijk veel betere invulling van die plek in de kern van Zoersel”, hekelde toenmalig OCMW-voorzitter Katrien Schryvers toen. “Kansen op vergroening en verfraaiing van de dorpskernen mag men niet laten voorbijgaan. Daarom pleiten wij voor het afbreken van het gebouw en opzaaien van het perceel.”

Groen keert kar

CD&V vond toen steun bij huidige meerderheidspartij Groen en met een wisselmeerderheid kon de verkoop en bijgevolg bebouwing van het perceel voorkomen worden. Enkel N-VA en Open Vld stemden toen voor de private verkoop. “Naar aanleiding van de budgetwijziging in december 2018 herhaalden we onze vraag voor afbraak en vergroening”, klinkt het verder bij CD&V. “Groen, dat intussen in een coalitie met N-VA was gestapt, keerde zijn kar en stemde plots onbegrijpelijk tegen. Ons voorstel werd dus weggestemd.”

Als we aan particuliere eigenaars een belasting opleggen voor leegstand en verkrotting, is het ongehoord dat de gemeente daar zelf niet naar handelt. Katrien Schryvers (CD&V)

Checklist

CD&V blijft bij zijn standpunt en voerde zaterdagochtend actie aan Dorp 50. De partij herhaalt de vraag om het gebouw af te breken met oog op verfraaiing van de dorpskern op lange termijn. “Om aan te tonen dat de woning al lange tijd leegstaand en vervallen is, vulden we zelf de checklist in die bij de reglementen rond leegstand en verwaarlozing hoort”, benadrukt gemeenteraadslid Schryvers. “Als we - terecht - aan particuliere eigenaars een belasting opleggen als zij een woning laten leegstaan of verkrotten is het echt ongehoord dat de gemeente hier zelf niet naar handelt. Het schepencollege heeft hier zelf een voorbeeldfunctie.”

Schryvers verwijst hier naar de belastingreglementen op leegstaande en verwaarloosde gebouwen waarvan de nieuwe versies dinsdag ter stemming op de gemeenteraad komen.

Plantjes

CD&V smukte Dorp 50 zaterdagochtend tijdens de actie op met enkele planten. “Daarmee willen we aantonen dat de afbraak van het gebouw mogelijkheden kan creëren om de dorpskern groener, mooier en aangenamer te maken”, besluit CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker. “Aan de vooravond van het debat over de meerjarenplanning hopen wij dat het college de kans grijpt en niet kiest voor verdere leegstand en verwaarlozing van de woning of directe bebouwing van het perceel.”