Carrefour krijgt Bpost-lockers voor verzenden of ontvangen postpakketjes Ewoud Meeusen

29 november 2019

16u11 0 Zoersel Sinds vrijdagmorgen kan de Zoerselaar zijn pakjes verzenden of laten leveren aan Carrefour Market aan de Smissestraat. Bpost plaatste daar een gloednieuwe Cubee pakjesautomaat met lockers.

Op vrijdag 29 november activeerde Bpost een pakjesautomaat aan de supermarkt Carrefour Market in de Smissestraat in Zoersel. Daar kan iedereen nu terecht voor het verzenden, versturen of retourneren van postpakketjes. Die kunnen in lockers van verschillende groottes gestopt worden. Een pakje mag maximaal 30 kilogram wegen. Als je een postpakje laat leveren, heb je vijf dagen om dit aan de automaat op te halen.