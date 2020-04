Café Corona Zoersel gaat in dialoog met psychiater Dirk De Wachter: “Ik vrees dat er na deze crisis mensen uit de boot zullen vallen” emz

21u18 0 Zoersel Afgelopen zondagavond heeft de Afgelopen zondagavond heeft de Facebookbookgroep ‘Café Corona Zoersel’ een videoconferentie met psychiater Dirk De Wachter online geplaatst. Daarin legden beheerders Koen Naets en Raf Keysers hem een aantal bezorgdheden van de doorsnee burger voor. Volgens De Wachter is het verbindende een cruciaal element om deze coronacrisis psychologisch door te komen. “Maar ook de periode na de virusfase zal heel moeilijk worden”, zegt hij.

Door de uitbraak van het coronavirus in ons land moeten de cafés de deuren gesloten houden. Daarop vond Koen Naets uit Sint-Antonius Zoersel en drie van zijn vrienden een ingenieus alternatief. Ze richten het virtueel ‘Café Corona Zoersel’ op, waar ondertussen al 7.500 stamgasten aan de toog hangen. Na één maand in lockdown maakten beheerders Koen Naets en Raf Keysers in een dialoog met psychiater Dirk De Wachter de balans op. Daarbij gingen ze onder meer in op de do’s-and-don’ts in de coronacrisis.

Menselijkheid

Tijdens de videoconferentie ging De Wachter onder meer dieper in op de huidige gesplitste maatschappij, waarbij één groep vanuit extreme angst voor het coronavirus amper durft buiten komen, terwijl een andere groep zich rebellerend gedraagt. “De beste houding is echter een beetje angst, waardoor je gemotiveerd blijft om te doen wat je moet doen.”

Daarnaast behandelt hij de exitstrategie. Volgens De Wachter is het van belang dat daar ook psychologen, pedagogen en psychiaters bij betrokken zijn, omdat de psychologische gevolgen van de crisis niet te onderschatten zijn. “Velen denken dat deze periode ons leert dat we in de toekomst rustiger aan moeten doen, maar ik vrees dat de prestatiedruk nadien wel eens groter zal worden. Wie lange tijd werkloos is geweest of tijdens de crisis failliet is gegaan, zou wel eens uit de boot kunnen vallen. In dat kader stel ik me ook de vragen wie de massieve ziekte- en werkloosheidskosten zal dragen en hoe het herstelbeleid eruit zal zien.”

Solidariteit

Hoewel het economisch bestel van onze maatschappij na de coronacrisis zich zal herstellen zoals voordien of nog meer druk op de mensen zal uitoefenen, hoopt De Wachter wel dat het verbindende en menselijke aspect dat we nu ervaren, een blijvende invloed zal hebben op onze maatschappij. “We merken een grote solidariteit. Heel wat vrijwilligers doen nu boodschappen voor ouderen of zwakkeren. Hopelijk gaan die dat ook blijven doen na de crisis of gaan ze er eens een koffie drinken. En misschien vertaalt dat zich ook op een hoger beleidsniveau.”

De psychiater is ervan overtuigd dat het van belang dat mensen verbonden blijven in een moeilijke periode als deze. “We moeten creatief spelen met de mogelijkheden van vandaag de dag. Ik ondersteun dan ook initiatieven als ‘Café Corona Zoersel’”, besluit De Wachter.

De videoconferentie staat sinds zondagavond online op YouTube.