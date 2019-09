Buurtbewoners stappen naar rechter en willen sluiting net geopende hondenloopzone David Acke

14 september 2019

15u42 0 Zoersel De opening van de nieuwe hondenloopzone aan de Akker tussen de Bethaniënlei en het Stoppelveld was er toch eentje in mineur. Niet alleen was er de oppositie die het idee van de hondenweide claimde, ook de buurtbewoners zijn niet tevreden met de komst van de hondenweide. Zij stapten naar de rechter en willen de weide laten sluiten. Reden: te klein en niet de goede locatie.

De honden lopen heen en weer en spelen met hun soortgenoten in de nieuwe hondenloopzone in Zoersel aan de Akker tussen de Bethaniënlei en het Stoppelveld. Zij vinden dat speelterrein ongetwijfeld erg leuk. Dat er ondertussen veel protest is tegen hun nieuwe speelparadijs, laten ze niet aan hun hart komen. Want dat protest is er. Van buurtbewoners en oppositie.

Een aantal buurtbewoners richtte de ‘kakjesbrigade’ op. Zij waken er nauwlettend op dat de baasjes de behoeftes van hun honden net opruimen. Zodra een hond nog maar de intentie heeft, staan ze bij het baasje met een poepzakje in de aanslag. Ludiek maar met een duidelijke boodschap aan de hondeneigenaars.

Minder ludiek is de actie die ondernomen werd tegen de gemeente. Die heeft een proces aan haar been. Enkele bewoners stapten naar de rechtbank met als doel de hondenloopzone opnieuw te sluiten. “Deze locatie was altijd een speelweide en nu heeft de gemeente er een hondenzone van gemaakt, ondanks onze bezwaarschriften die ze gewoon naast hen neerlegden. Hier is geen parking dus de hondeneigenaars moeten eerst een heel stuk wandelen en ondertussen doen de honden hun behoefte. Al jaren kuis ik andermans hond hun behoeftes op”, vertelt Toon Hansen. Hansen benadrukt dat hij niet tegen een hondenloopzone is maar vindt dat er betere alternatieven zijn. Zo is volgens hem de rand van het Molenbos veel geschikter.

Jaren aanslepen

Een aantal omwonenden legden geld samen om een advocaat onder de arm te nemen die de gemeente nu voor de rechtbank daagt. Het doel: het sluiten van hondenweide. “We trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar omdat die rechtszaak niet opschortend is, mag de gemeente de hondenweide alvast openen tot er een definitieve uitspraak is gevallen. “Een spijtige zaak”, vindt Hansen. “Dit is er gekomen met het geld van de belastingbetaler terwijl het goed kan zijn dat ze weg moet.” Al kan deze rechtszaak enkele jaren aanslepen. “Ondertussen zullen we ondervinden hoe groot de hinder is”, aldus Hansen.

De oppositie hekelde dan weer dat de meerderheid hun idee heeft afgenomen en nu met de pluimen gaat gaan lopen. “Het idee van een hondenloopzone stond in ons verkiezingprogramma, niet in dat van N-VA. “Sinds N-VA hier aan de macht is, zien we dat politiek steeds vaker boven de hoofden van de mensen gevoerd wordt. Er wordt al lang niet meer geluisterd naar de bewoners van Zoersel”, zucht Hansen.