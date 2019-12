Burgerbeweging OverHal stapt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen Ewoud Meeusen

06 december 2019

16u50 0 Zoersel De burgerbeweging OverHal vzw besluit naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel te stappen. De Bestendige Deputatie verleende op 21 november 2019 uiteindelijk toch een vergunning aan de gemeente van Zoersel voor de bouw van een dorpszaal in de pastorijtuin. Die vergunning wil OverHal vzw vernietigd zien.

Deze week verschenen er gele plakkaten rond de pastorijtuin met de beslissing van de Bestendige Deputatie: de gemeente krijgt een vergunning voor de dorpszaal. Dat is niet naar de zin OverHal vzw. Begin dit jaar startte de burgerbeweging een beroepsprocedure tegen de vergunning. Er kwam tot twee keer toe een openbaar onderzoek van de provinciale ambtenaar. Zowel de eerste als de tweede maal verleende die een negatief advies. Toch besloot de deputatie, die het eindoordeel velde, wel een vergunning te verlenen: “Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden, waaraan wij tegemoet zullen komen. Maar we zijn tevreden dat onze argumenten wel gelezen en gehoord werden door de Deputatie”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA).

Raad voor Vergunningsbetwistingen

De burgerbeweging OverHal vzw bestudeerde het definitieve besluit grondig. Na overleg met hun raadsman besloten ze beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een onafhankelijk rechtscollege in Brussel. Op die manier willen ze de vergunning alsnog schorsen en vernietigen: “Wij wilden nog wel een gesprek aangaan, maar het is duidelijk dat ze er zich niet bij neerleggen. Dat is ook hun recht”, zegt Verstreken.

Steun h-EERLIJK Zoersel

Ook de oppositiepartij h-EERLIJK Zoersel vindt de beslissing van de Deputatie onbegrijpelijk: “Wij hebben bijzonder veel bewondering voor de jarenlange daadkracht en het doorzettingsvermogen van deze gemotiveerde burgers. Burgers die door hun gemeentebestuur al jarenlang niet ernstig genomen worden, terwijl iedereen die objectief naar het dossier kijkt, ziet dat ze het gelijk aan hun kant hebben. Het is zeer begrijpelijk dat Overhal vzw het hier niet bij laat”, zegt voorzitter Jos Vekemans.

Volgens h-EERLIJK Zoersel beging Verstreken zelfs een procedurefout door politieke inmenging in een rechtelijk dossier. De oppositiepartij zal dan ook alle bewijslast daarvan ter beschikking stellen in het kader van de komende beroepsprocedure als daarom gevraagd wordt.