Broer haalt slag thuis: moord op zakenman toch naar assisen Patrick Lefelon

09 augustus 2019

18u35

De Kamer voor Inbeschuldigingstelling heeft de betichting tegen twee van de elf verdachten voor de dodelijke overval op zakenman Jerry Coeman verzwaard tot “roofmoord.” De twee zouden de plakband op de mond van de overvallen Jerry hebben aangebracht, goed wetende dat hij dan kon overlijden. Deze beslissing stuurt het dossier met in totaal elf Oost-Europese verdachten wel richting het hof van assisen.

Eerst even de feiten opfrissen, want de dodelijke overval op “matrassenkoning” Jerry Coeman dateert al van 4 mei 2017. Jerry was zaakvoerder van de matrassenwinkel Dreamteam Slaapcomfort in Malle en woonde in een villa in de rustige wijk Kievitheide in Zoersel. Jerry liet zich niet doen. Hij sloeg wild om zich heen, trok van één van de overvallers zijn bivakmuts af en beet hem in zijn neus. De overvallers sloegen en trapten Jerry tegen de grond. Zij bonden hem vast en plakten zijn mond af. Jerry stikte in zijn braaksel.

De moordbrigade van de federale politie bracht een bende van elf verdachten, vooral Oost-Europeanen, in beeld. Volgens de procureur hade bende niet de bedoeling om Jerry Coeman te vermoorden. Hij wilde de elf voor de correctionele rechtbank brengen wegens “diefstal met geweld” en “criminele organisatie”. Vier van de elf verdachten zitten voorlopig nog in de cel.

Enkele familieleden gingen niet akkoord en eisten een proces voor het hof van assisen. De Kamer voor Inbeschuldigingstelling komt nu tegemoet aan die eis. De betichting tegen twee verdachten is verzwaard tot roofmoord. De onderzoeksrechter moet het dossier nu vervolledigen zodat het klaar is voor een behandeling voor een assisenhof.

Broer Patrick Coeman: “Een assisenjury kan het dossier veel grondiger bestuderen. Misschien komen wij dan eindelijk te weten wie er achter deze gruwelijke feiten schuilging. De overval op Jerry is maandenlang voorbereid. Wie betaalde die verkenningsploegen? En vooral, waarom hadden zij het precies op Jerry gemunt? Dat blijft een groot raadsel voor mij als burgerlijke partij."

“Assisen met elf verdachten?”

De twee verdachten die minstens assisen riskeren zijn Hilmija K. en Rafet N. De eerste gaf toe bij de home invasion aanwezig te zijn geweest; de tweede werd in zijn neus gebeten door Jerry Coeman.

Advocaat John J. Mees die Hilmija K. bijstaat: “Mijn cliënt heeft zijn rol toegegeven bij de inbraak, maar heeft meneer Coeman niet aangeraakt en heeft geen plakband gekleefd. Hij is onmiddellijk naar boven gelopen om de vrienden van meneer Coeman onder controle te houden. Waarom hij wél en de anderen niet van roofmoord worden beschuldigd, is mij onduidelijk. Als wij dan toch een assisenproces zouden krijgen, dan pleit ik ervoor dat ook de andere verdachten mee terechtstaan voor de volksjury.”

Een assisenproces met elf verdachten zou wel een mega-organisatie worden dat wekenlang kan duren. Alleen al de vertaling wordt een huzarenstuk. Bij de verdachten is een Serviër, een Turk, een Montenegrijn, een Tsjetsjeen, een Rus en een Waal.

Maar zover zijn we nog lang niet. Zodra de onderzoeksrechter zijn bijkomend onderzoek klaar heeft, komt het dossier terug bij de raadkamer die beslist wie voor welke rechtbank terecht moet staan. Een beslissing daarover zal niet meer voor dit jaar zijn.