Brandweerpost Zoersel vangt witte kangoeroe

16 juli 2020

20u30 0

De Brandweerzone Rand post Zoersel kreeg donderdagnamiddag een opmerkelijke oproep. Buurtbewoners en voorbijgangers van de Kapellei hadden een witte kangoeroe zien rondlopen. Eerder deze week hadden de buren van Schilden ook al eens zo’n melding gekregen, maar de post Schilde was er toen niet in geslaagd om het dier te vangen. De collega’s van Zoersel hadden donderdag meer geluk en slaagden er rond 17 uur in het dier te vangen achter de dancing Toverfluit. De eigenaar is voorlopig onbekend. Het dier zit nu tijdelijk in een oud hondenhok van een buurtbewoner. Het dier zal vermoedelijk naar een opvangcentrum gebracht worden als de eigenaar niet opduikt.



