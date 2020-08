Brandweer rukt uit voor smeulende isolatie Toon Verheijen

11 augustus 2020

De brandweer van Zoersel werd dinsdagnamiddag opgeroepen voor een brand in de Frans Hensbergenstraat. In de kelder van een woning in renovatie was isolatie beginnen branden. Het vuur was snel onder controle. De schade bleef beperkt.