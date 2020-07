Brandweer blust leegstaand gebouw in bos Zoersel CVDP

31 juli 2020

18u19 6 Zoersel Een stenen gebouw aan de Kluisbaan in Zoersel brandde vrijdagnamiddag volledig uit. Het gebouw was leegstaand dus er vielen geen slachtoffers.

De brandweer kreeg een oproep van de brand binnen om 15.30 uur. “De woning staat midden in het bos dus het was moeilijk om ter plaatse te geraken”, vertelt de woordvoerder van de brandweer. “Het vuur geraakte gedoofd maar we zijn nu nog ter plaatse om een bosbrand te vermijden. Het huis brandde volledig uit.”

De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend. Er wordt een onderzoek gevoerd naar de feiten.