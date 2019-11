Brand vernielt deel van kangoeroewoning: gepensioneerde bewoonster belt zelf hulpdiensten Toon Verheijen

05 november 2019

16u33 6 Zoersel Een woning in de Raymond Delbekestraat/Waterstraat op de grens van Zoersel en Malle is dinsdagnamiddag grotendeels vernield na een uitslaande brand. Het ging om een oudere woning waarnaast ook een kangoeroewoning is gebouwd. De nieuwbouw bleef gespaard. Er vielen geen gewonden.

De hulpdiensten werden omstreeks 15.30 uur opgeroepen voor een brand in de woning. Het was de gepensioneerde bewoonster van de woning die zelf de hulpdiensten had verwittigd nadat ze de brand had opgemerkt. “Onze mensen zijn meteen ter plaatse gegaan, maar toen we aankwamen stond het pand al in lichterlaaie”, vertelt Jessica De Boeck van Brandweerzone Rand. “Het ging inderdaad om het oudste gedeelte van de woning waar de vrouw woonde. We hebben kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar het nieuwe gedeelte, maar de twee bewoners daar zullen de komende dagen niet in de woning kunnen, omdat die heel grondig gereinigd moet worden.”

De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. De Waterstraat zal vermoedelijk nog tot 18 uur of iets later afgesloten blijven voor het nablussen.