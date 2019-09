Bouw nieuwe polyvalente ruimte in pastorietuin Halle aan een zijden draadje: “We zijn voorzichtig positief” Toon Verheijen

18 september 2019

20u42 6 Zoersel Het is nog net iets te vroeg om victorie te kraaien, maar het dorpscomité OverHal vzw reageert wel positief op het feit dat de provinciale omgevingsambtenaar een negatief advies geeft voor de bouw van een nieuwe polyvalente zaal in de tuin van de pastorie. “We zijn voorzichtig positief, want het is de eerste keer dat een instantie boven het gemeentelijke niveau onze standpunten erkent.”

Het PPS Halle, met onder meer de bouw van een nieuwe polyvalente zaal, is een dossier dat al langer de gemoederen verhit in Zoersel en vooral dan deelgemeente Halle. In de gemeenteraad van juni voerde OverHal vzw nog actie op de gemeenteraad omdat de meerderheid het dossier van de omgevingsaanleg door wilde drukken ondanks dat de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe zaal nog verwikkeld zit in een juridische strijd. Die kreeg wel een vergunning van de gemeente, maar na een petitie van 446 handtekeningen tekende OverHal beroep aan waardoor het dossier naar de provincie verhuisde. Eerst zou er een hoorzitting volgen in juni, maar die werd verdaagd naar eind augustus. De provinciale omgevingsambtenaar heeft nu een advies klaar en die spreekt niet meteen in het voordeel van de gemeente. “Blijkbaar zijn er volgens de provinciale diensten heel wat tekortkomingen”, zegt Marc De Maeseneer van OverHal vzw. “Het dossier doorstaat de watertoets niet, het is niet in overeenstemming met goede ruimtelijke ordening, het is niet duidelijk wat de precieze functie gaat zijn, de mobiliteitsstudie is onduidelijk én bovendien wordt de site bestempeld als beeldbepalend. Dat zijn maar enkele argumenten van het in totaal twintig pagina’s tellend advies.”

Al weet de vzw ook dat het niet te vroeg victorie mag kraaien. “Het is uiteindelijk de Bestendige Deputatie die al dan niet een fiat moet geven” zegt De Maeseneer. “Blijkbaar voelen ze bij de gemeente al wel nattigheid, want op de dag van de geplande hoorzitting op 27 augustus is door het gemeentebestuur nogmaals een verlening van de procedure aangevraagd om het dossier van de omgevingsaanleg bij het dossier toe te voegen. Zo wordt de beslissingstermijn opnieuw verlengd met zestig dagen. We vermoeden dat er tussendoor ook nog wel een nieuw openbaar onderzoek gehouden zal worden. Maar we reageren dus voorzichtig positief.”

Lees hier het verslag dat relatief vernietigend is voor het dossier van de gemeente. https://overhalblog.files.wordpress.com/2019/09/verslag-poa.pdf