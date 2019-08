Bouw nieuw gemeentemagazijn kan van start gaan Toon Verheijen

12 augustus 2019

12u29 0 Zoersel De aannemer is gestart met de voorbereidende werken voor een nieuw gemeentemagazijn in de Achterstraat. Alle dienst van de afdeling Openbare Werken zullen daar op één centrale locatie gehuisvest worden.

De plannen voor een nieuwe magazijn zijn al enkele jaren oud omdat de gebouwen aan het Zonneputteke versleten zijn, maar nu kan er effectief gestart worden met de nieuwbouw. De gemeente heeft een bouwvergunning gekregen en de beroepstermijn is ondertussen ook verstreken. “Er wordt nu eerst gestart met een archeologisch vervolgonderzoek door middel van grondboringen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Als blijkt dat er verder onderzoek nodig is, zal een deel van de bomen gekapt worden om grond te kunnen afgraven. Dit onderzoek zal normaal een maand in beslag nemen. Nadien wordt de site bouwrijp gemaakt. De meest waardevolle bomen zullen we zoveel mogelijk behouden. De bomen die wel gekapt worden gecompenseerd door het aanplanten van een nieuw stuk bos in het Dwergenbos. De start van de eigenlijke bouwwerken is voorzien in september en aansluitend volgt dan ook de omgevingsaanleg. We hopen tegen het najaar 2020 te kunnen verhuizen.”

Omdat de werf in de omgeving van twee basisscholen ligt, zal er streng toegezien worden op veiligheidsmaatregelen. Zo mag er tijdens het begin- en de einduren van de scholen geen werfverkeer zijn. Er zullen ook geen obstakels geplaatst worden op voet- en fietspaden. De aannemer moet er ook op toezien dat de omgeving van de werf vrij blijft van zand, modder, steen, betonbrokken of andere bouwmaterialen. Voet- en fietspaden, bermen en de rest van het openbaar domein zal regelmatig weer proper gemaakt worden.

Voor de werken werd destijds 3,5 miljoen euro uitgetrokken. De site van Het Zonneputteke zal mogelijk verkaveld worden.