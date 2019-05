Bouw gestart van tien sociale zorgwoningen Toon Verheijen

22 mei 2019

16u30 0 Zoersel Beschut Wonen De Sprong, Monnikenheide, de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen en de gemeente realiseren in de Smissestraat een gloednieuw zorgcomplex. Daar komen in de schaduw van het woonzorgcentrum De Buurt tien sociale zorgwoningen en een ontmoetingscentrum.

De eerste stappen in het project dateren al van 2014 en in de zomer van 2018 kregen de partners een omgevingsvergunning. Tegen die vergunning werd echter beroep aangetekend, maar de provincie wees dat beroep af, zodat de de bouwwerken nu toch van start konden gaan.

Het project richt zich niet specifiek op één bepaalde doelgroep. Zowel mensen met een psychiatrische geschiedenis, personen met een mentale beperking of vereenzaamde ouderen kunnen er terecht. “De woningen zijn gericht op mensen die grotendeels zelfstandig kunnen wonen, maar toch net dat beetje zorg nodig hebben”, zegt Johan Vermeeren van Monnikenheide.

Nog uniek is dat de woningen na de oplevering in het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij terechtkomen. “We zullen daarvoor nog een toewijzingsreglement opstellen”, zegt Daan De Veuster, ondervoorzitter van De Voorkempen. “De bedoeling is dat mensen die tot de doelgroep behoren én een binding hebben met de gemeente voorrang krijgen.”

Naast de sociale zorgwoningen krijgt de site ook nog een gloednieuwe ontmoetingsruimte. “Die zal vooral gebruikt worden door de bewoners van het woonzorgcentrum en de nieuwe bewoners van de woningen voor activiteiten, maar uiteraard zijn ook buurtbewoners er welkom”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken.