Boeken bestellen en afhalen ook mogelijk bij bibliotheken Sint-Antonius en Halle emz

21 april 2020

14u13 1 Zoersel Ondanks de coronacrisis kunnen de inwoners van de gemeente Zoersel al een aantal weken terecht bij de Ondanks de coronacrisis kunnen de inwoners van de gemeente Zoersel al een aantal weken terecht bij de hoofdbibliotheek in Zoersel om boeken na bestelling op afspraak af te halen . Sinds maandag 20 april is dat ook mogelijk in de filialen in Sint-Antonius en Halle.

Door de verlenging van de coronamaatregelen minstens tot en met 3 mei besloot de Zoerselse bibliotheek de afhaalservice op afspraak uit te breiden naar de filialen in Sint-Antonius en Halle. Nadat de bibliotheekgebruikers maximaal vijf materialen besteld hebben, kunnen ze die na een bevestiging per mail of telefoon komen ophalen. Het afhaalmoment in Sint-Antonius gebeurt op donderdag tussen 14 en 16 uur. Voor Halle is dat op dinsdag tussen 14 en 16 uur. In Zoersel kunnen bibliotheekgebruikers nog steeds iedere werkdag terecht tussen 10 en 12 uur, op woensdagnamiddag gebeurt het afhalen tussen 14 en 16 uur.

Meer informatie over boeken bestellen en afhalen, kan u vinden op de website van de bibliotheek van Zoersel.