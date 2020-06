Biljartwalhalla De Ploeg ondergaat metamorfose: hier gaat EK 2021 driebanden voor dames door emz

27 juni 2020

15u49 2 Zoersel Nieuw meubilair, een nieuwe vloerbedekking, een fris likje verf, een nieuwe zonnewering... De Ploeg in Halle-Zoersel heeft van de verplichte sluiting door het coronavirus handig gebruik gemaakt om haar interieur een totale make-over te geven. En onlangs kwam het biljartcentrum te weten dat het het Europees Kampioenschap driebanden voor dames in die gloednieuwe setting mag plaatsvinden. “De Europese bond heeft ons gevraagd om het te organiseren. Geweldig vinden we dat!”, reageren zaakvoerders Luc Sebreghts (70) en Daniëlle Le Bruyn (62) .

In de biljartwereld geniet De Ploeg naam en faam. De club bestaat uit een veertigtal ploegen van drie à vier spelers. Verschillende wereldkampioenen heeft ze in haar rangen. Zaakvoerster Daniëlle zelf is regerend Belgisch kampioene driebanden. Met een zes à zeven jeugdspelers is De Ploeg uniek. “Ik denk dat er in heel Vlaanderen pakweg twintig zijn”, zegt Daniëlle.

Na een potje biljarten aan één van de tien tafels blijven de leden en bezoekers een koffie, cola of pintje drinken aan de toog. Door de uitbraak van het coronavirus kreeg ook De Ploeg op woensdag 11 maart te horen dat het op vrijdagavond 13 maart om 12 uur de deuren voor onbepaalde tijd zou moeten sluiten. Het biljartseizoen - dat loopt van september tot mei - werd abrupt onderbroken.

Herinrichting vervroegd

Hoewel Luc en Daniëlle niet wisten hoe lang dat zou duren, besloten ze niet bij de pakken te blijven zitten. In februari 2020 werd reeds het idee opgevat om De Ploeg na het biljartseizoen een nieuwe look te geven. De coronacrisis grepen ze aan als een opportuniteit om daar al vroeger werk van te maken. Op 12 maart gingen ze bij enkele groothandels langs voor meubilair en vloerbedekking. “Er hing ons immers een volledige lockdown boven het hoofd en dan zouden we geen materialen meer kunnen verkrijgen”, zegt Luc.

Negen uur na de eigenlijke sluiting gingen Luc en Daniëlle zelf aan de slag met hamer, beitel en koevoet. In de zaal aan de toog werd alles met uitzondering van de biljarttafels vervangen: van tafels en vloerbedekking tot elektriciteit. De muur kreeg een nieuw likje verf.

Lakens ontsmetten

Stilgezeten hebben de twee vrienden niet. Maar het gemis aan contact dat bij het sociale biljarten komt kijken, was zowel bij Luc en Daniëlle als het vaste cliënteel groot. “We zijn echt begaan met elkaar. Zo heb ik een vijftigtal van onze oudste leden gebeld om een babbeltje te slaan. Heel wat biljarters belden zelf om te horen hoe het gaat op hun ‘thuisfront’”, vertelt Luc.

Ondertussen is het biljartcentrum een drietal weken terug open. Coronaproof biljarten? “Vroeger stonden hier keus voor gebruik. Nu neemt iedereen zijn eigen keu mee of leent hier een ontsmette keu. Het meubel en de lakens worden na iedere speelbeurt ontsmet”, verduidelijkt Daniëlle. Toch bleef de drukte in het begin uit. “De angst zit er toch wel in. We zitten ook wel met een ouder publiek, natuurlijk”, vervolgt ze.

Biljart sociale

Om de werking opnieuw op dreef te krijgen, organiseert De Ploeg zomertornooien binnen de club zelf. In augustus vindt er nog een damestornooi plaats. Dat zal vooral voor Belgen en Nederlanders zijn. “Waarschijnlijk ook wel biljartende dames uit Tsjechië, Zweden en Duitsland. Maar uit andere landen hebben al verschillende speelsters moeten afzeggen. Ze zijn niet zeker of ze naar hier mogen komen en dan nog terug geraken of in quarantaine moeten.”

In september start De Ploeg met een nieuw concept, namelijk ‘biljart sociale’. Op zaterdagavond tussen 18 en 24 uur kunnen families en vriendengroepjes aan een verminderd tarief van vijftig procent komen biljarten aan één van de tien tafels. Concreet betekent dat 75 cent per persoon per uur als vier vrienden aan één tafel spelen. “Zo kan de bompa komen biljarten met zijn kleinzoon of kleindochter. We willen dat patrimonium echt doorgeven.”

Europees Kampioenschap

Waar Luc en Daniëlle toch al halsreikend naar uitkijken, is het Europees Kampioenschap driebanden voor dames in mei 2021. Daar zal Daniëlle zelf uiteraard aan deelnemen. En dat in het heringerichte biljartcentrum op de Kapellei. “In 2017 hebben we al het WK georganiseerd. Dat ging toen wel door in De Kapel. Maar nu zal dat hier zijn. Ik wil een grote bedoeïnentent in de tuin plaatsen”, blikt Luc vooruit.

Biljartencentrum De Ploeg bevindt zich op de Kapellei 276 in Zoersel. In de zomer geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12 uur tot 01 uur. Op zaterdag van 12 tot 18 uur. Op zondag van 10 tot 18 uur. Op donderdag gesloten. Van september tot mei op donderdag wel geopend vanaf 18 uur. zaterdagavond blijft De Ploeg vanaf september open tot 24 uur voor de familie- en vriendenavond.