Bibliotheek organiseert Stripfestival Ben Conaerts

02 juli 2019

16u37 0 Zoersel Op zondag 7 juli organiseert de bibliotheek van Zoersel een Stripfestival. Jong en oud kan van 10 tot 13 uur komen genieten van allerlei gratis activiteiten.

Zo kan je jouw oude en zeldzame strips laten taxeren door Peter Van Hooydonck, een van de grootste stripkenners in Vlaanderen en bekend van het VTM-programma ‘Rijker dan je denkt’. Twee jaar geleden schatte hij een zeldzame Lucky Luke in de bibliotheek van Wommelgem op 800 euro. Wie weet wat hij in Zoersel ontdekt?

Indien je stripverhaal niets waard blijkt, kan je er achteraf nog altijd in een workshop een stripbutton van leren maken. Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen verder nog deelnemen aan de workshop ‘Hoe begin ik aan stripverhaal?’ Ze kruipen in de tekenpen, leren verschillende technieken en bedenken de striphelden van de toekomst. Hiervoor moet je wel vooraf inschrijven via bibliotheek@zoersel.be.

De bibliotheek en de dienst Toerisme hebben bovendien een fiets- en wandelzoektocht uitgestippeld in het teken van de Kiekeboes. Onderweg kom je locaties tegen die ook in de stripverhalen opduiken. Vanaf 7 juli kan je in de bibliotheek de zoekopdrachten komen afhalen. Winnaars maken kans op een duoticket voor Comics Station of een stripverhaal van de Kiekeboes.