Bibliotheek boekt record: meer dan 205.000 uitleningen Ewoud Meeusen

10 januari 2020

12u34 0 Zoersel Voor de bibliotheek van Zoersel was 2019 een succesvol jaar. Met haar 205.974 items leende ze er bijna 10.000 meer uit dan in 2018. De fictieboekenreeks ‘De Zeven Zussen’ van Lucinda Riley was het populairst.

Of bibliotheken een stille dood sterven? Toch niet in Zoersel. Voor het tweede jaar op rij boekt de bibliotheek een sterke vooruitgang. In 2017 leende ze 170.570 items uit. Het jaar erop steeg dat aantal tot 196.301. In 2019 overschreed het aantal uitgeleende items vlot de kaap van 200.000 stuks met een totaal van 205.974 items:

“Twee jaar geleden zijn we met een nieuw gezamenlijk uitleenreglement gestart met ons samenwerkingsverband ‘Bibburen’, waar Borsbeek, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Malle en Zandhoven deel van uitmaken. De bezoekers konden meer uitlenen, namelijk vijftien materialen in het totaal, waarbij het lenen van cd’s en dvd’s gratis werd. Daarnaast hebben we het aantal openingsuren in Zoersel in de voormiddag uitgebreid aan de hand van een digitaal systeem waarbij de bezoekers zelf hun items in kunnen ontlenen of binnenbrengen. Deze twee aanpassingen hebben volgens mij een belangrijke rol in de positieve evolutie gespeeld”, vertelt bibliothecaris Erik Breuls.

De Zeven Zussen

Ook al konden bibliotheekbezoekers cd’s en dvd’s gratis ontlenen, toch blijft het boek koning. In 2019 werden er 153.481 exemplaren uitgeleend. Dat zijn er overigens bijna 10.000 meer dan vorig jaar. De Zoerselaars lazen het liefst de fictieboeken van Lucinda Riley uit de reeks ‘De Zeven Zussen’, waarbij zeven zussen na de dood van hun vader verzamelen aan hun ouderlijk huis aan het meer van Genève. Bij de jeugd (8-12 jaar) waren de boeken uit de reeks ‘De Waanzinnige Boomhut’ van Andy Griffiths dan weer razend populair. Ook de strips doen het met 27.765 ontleningen goed. Vooral de klassiekers van FC De Kampioenen en de Kiekeboes blijven scoren.

Twee keer zoveel vrouwen als mannen

Met verschillende initiatieven als een intensieve scholenwerking, een boekenmarkt, een fietszoektocht langs de Zoerselse plekken in de strips van Kiekeboe of studeren in de bib probeert de Zoerselse bibliotheek een breed doelpubliek aan te trekken. De meeste doelgroepen bleven de afgelopen drie jaar vrij stabiel, al blijft het een uitdaging om jongvolwassenen tussen de negentien en dertig jaar naar de bibliotheek te krijgen: “Voor bibliotheken over het algemeen is dit een moeilijke doelgroep. Deze jongeren hebben vaak minder tijd om te lezen door hun studiecarrière of hun gezin”, klinkt het.

Opvallend is dat de bibliotheek van Zoersel bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen ontvangt. De bib verwelkomde 3.869 vrouwelijke lezers en slechts 2.131 actieve mannelijke gebruikers.