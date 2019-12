Bewoners Monnikenheide willen blijven schitteren als sterretjes: “Overheid bedisselt alles achter onze rug” Ewoud Meeusen

03 december 2019

15u51 0 Zoersel Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking hebben de inwoners van zorgcentrum Monnikenheide vuurwerksterretjes uitgedeeld op de Zoerselse dinsdagochtendmarkt. Ze zijn heel blij dat deze dag bestaat, maar willen ook aandacht vragen voor hun situatie: “Het reduceren van begeleiding zou een enorme impact hebben op ons leven”, vertelt Joris (52), die beschermt woont in een van de faciliteiten van Monnikenheide.

Op 3 december vieren we de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Die speciale dag is ook een eer voor de 180 bewoners van Monnikenheide, een voorziening voor mensen met een beperking. Ze trokken de dinsdagochtendmarkt op om aan de bezoekers sterretjes uit te delen: “We zijn heel trots dat mensen met een beperking vandaag in de verf worden gezet. Zij hebben namelijk heel wat kwaliteiten”, verduidelijkt Johan Vermeeren, pedagogisch directeur van Monnikenheide.

Ambachtelijk brood

Iedere eerste dinsdag van de maand staat ook de zorginstelling met een kraampje op de markt. Daar verkopen een aantal bewoners van Monnikenheide producten die ze onder begeleiding produceerden in het zorgcentrum. Zo komen veel marktgangers langs voor het versgebakken brood. De bewoners van Monnikenheide gaan niet alleen aan de slag in de bakkerij of het weefatelier voor ambachtelijke producten, maar dragen ook hun steentje bij in het groene tuintje en de boerderij: “Mensen met een beperking hebben net als wij recht op een kwaliteitsvol leven. We willen méér bieden dan bed, bad en brood”, zegt Vermeeren.

In de kou

Monnikenheide deelde de sterretjes uit met een dubbel gevoel: “Onze bewoners willen blijven schitteren als een ster. Maar dat wordt moeilijker door de Vlaamse besparingen op de zorgsector”, zucht Vermeeren. Voor Monnikenheide betekent dat concreet een besparing van 5 procent op de middelen. Ook Joris vreest dat de besparingen een grote invloed zullen hebben op zijn leven. Hij woont in een individuele flat van het woonproject De Bast in Oostmalle, waar hij dagelijks een aantal uur op een begeleidster van Monnikenheide kan rekenen.

Voor Joris, die een licht motorische beperking heeft, is ondersteuning broodnodig: “Ik heb moeite met handelingen als mijn veters knopen. De begeleidster helpt me ook met winkelen. Daarnaast heb ik soms de neiging om van een mug een olifant te maken. Als ze met mij een babbeltje doet, kan ik veel ventileren.” Hij vindt besparing daarop onbegrijpelijk: “Wij komen iedere maand hier in de kou brood te verkopen, maar nu voelen wij ons echt in de kou gezet.” Daarnaast vindt hij het bijzonder spijtig dat mensen met een beperking zo weinig gehoord worden: “Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, nvdr) bedisselt alles achter onze rug, en dat vinden wij bijzonder jammer”, besluit Joris.