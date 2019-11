Bewoners Lindenhoek fleuren hun gezamenlijk binnentuintje op Ewoud Meeusen

23 november 2019

10u30 0 Zoersel Zaterdagmorgen staken de bewoners van de Lindenhoek hun handen uit de mouwen. Ze wilden hun gemeenschappelijke binnentuin achter de bibliotheek omtoveren tot een groen parkje. Daarvoor kregen ze financiële steun van de gemeente. “Grasmatten kregen we van de gemeente, de wilgen komen van mij en de bloembollen hebben we samen gekocht”, vertelt bezieler van het project Jan Heylen (46).

De bewoners van de Lindenhoek (Dorp 52) zijn druk in de weer met het aanleggen van hun gemeenschappelijk tuintje. Dat openbaar grasveldje is eigendom van de gemeente Zoersel, maar bij de inwoners van het woonerf groeide drie à vier jaar geleden het idee om dat zelf onder handen te nemen: “Vroeger was dat hier een lelijk grasveldje. In de zomer lopen de temperaturen hier hoog op, want er is amper schaduw”, zegt Jan.

Vorig jaar tekende Jan een plan uit. Als zaakvoerder van het Zoersels tuinaanlegbedrijf ‘Eco-gardening’ heeft hij heel wat ervaring. Zowel de bewoners van de Lindenhoek als de gemeente waren laaiend enthousiast over zijn voorstel: “We wilden dat project als bewoners verwezenlijken. Van de gemeente kregen we wel een financieel duwtje in de rug in de vorm van plantgoed, compost en gebruik van materiaal. In de toekomst zullen wij ons binnentuintje ook zelf onderhouden”, vertelt Jan.

Kleine gemeenschap

Ook de oudste bewoner Guy Vercauteren (73) werkt ijverig mee aan het aanleggen van het groene tuintje. “We zitten hier centraal in Zoersel, maar hebben zo toch ons eigen stukje groen.” De Lindenhoek is een woonerf van 4 huizen en 8 appartementen gebouwd in 2014. Het vormt een ware mini-gemeenschap in hartje Zoersel. “We werken hier wel, maar op die manier hebben we ook sociaal contact. ‘s Middags zorgt de zoon van bakkerij De Proost-Segers, die hier ook woont, voor Frans brood”, zegt Jan. Het binnentuintje is de ontmoetingsplaats bij uitstek voor de bewoners. “In de zomer organiseren we elk jaar een barbecue. We willen onze buurt levendig houden”, besluit Guy.