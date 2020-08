Bewoner WZC De Buurt overleden aan coronavirus, andere bewoners testen negatief emz

20 augustus 2020

17u54 3 Zoersel Woensdagochtend is een bewoner van het WZC De Buurt aan het Kermisplein in Zoersel overleden aan COVID-19. Twee besmette bewoners verblijven in isolatie. Alle andere bewoners en personeelsleden zijn genezen of hebben negatief getest op het coronavirus. Daarom wordt Woensdagochtend is een bewoner van het WZC De Buurt aan het Kermisplein in Zoersel overleden aan COVID-19. Twee besmette bewoners verblijven in isolatie. Alle andere bewoners en personeelsleden zijn genezen of hebben negatief getest op het coronavirus. Daarom wordt de lockdown vanaf maandag opgeheven.

Eerder raakte bekend dat de teller van het aantal besmettingen in woonzorgcentrum De Buurt op vijf stond. Het betrof twee personeelsleden en drie bewoners van woning Jukschot. Woensdagochtend liet één van de besmette bewoners het leven. Momenteel verblijft een andere bewoner van woning Jukschot in isolatie op de kamer. De gezondheid van de resident gaat de goede kant op. Een andere bewoner verblijft in het ziekenhuis in isolatie en herstelt daar van een operatie. De twee personeelsleden bij wie COVID-19 was vastgesteld, zijn ondertussen genezen.

De tweede test van personeelsleden en bewoners van afdeling Jukschot was bij iedereen negatief. Dat raakte dinsdag bekend. Dinsdag werden 148 personen van het rusthuis getest: 56 bewoners, 69 medewerkers, 14 studenten, 7 extra-hulpverleners, één vrijwilliger en één CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts). Alle bewoners testten negatief. Ook de uitslag van de zorgverleners is goed nieuws: alle 92 zorgverleners hebben een negatief testresultaat met uitzondering van één jobstudent. Uit de anamnese blijkt dat deze persoon - die momenteel asymptomatisch is - de besmetting reeds eerder doormaakte.

Opnieuw bezoek

Op basis van die resultaten stelt het WZC De Buurt dat het corona-vrij is. “Het woonzorgcentrum en meer bepaald het personeel blijven strikt de beschermingsmaatregelen in acht nemen zoals voorgeschreven door de overheid en doet er zo alles aan om dit goede resultaat te behouden”, meldt directeur Johan Herrebosch.

De lockdown, die oorspronkelijk tot 31 augustus zou duren, wordt vanaf deze maandag opgeheven voor bezoek. Iedere bewoner kan iedere dag één bezoeker ontvangen. Het woonzorgcentrum vraagt dat in de eerste week steeds dezelfde persoon op bezoek komt. Op 31 augustus zal het rusthuis de maatregel evalueren. Als de evolutie positief blijft, zal WZC De Buurt het terras van de cafetaria opnieuw open stellen voor familiebubbels bestaande uit maximaal vier personen.