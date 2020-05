Bestuur wil een einde maken aan kritiek Vlaams Belang op mondmaskers: “Voor een ‘communitymasker’ is geen extern certificaat nodig” emz

20 mei 2020

16u47 3 Zoersel Vlaams Belang Zoersel-voorzitter Wouter Bollansée is niet gediend met het verwijt van de Vlaams Belang Zoersel-voorzitter Wouter Bollansée is niet gediend met het verwijt van de meerderheidspartijen dat zijn kritiek op de mondmaskers aangekocht door de gemeente stemmingmakerij zou zijn . Volgens hem zou zijn scherp oog ervoor gezorgd hebben dat de Zoerselaar nu wel de juiste richtlijnen krijgt. Daarenboven stelt Bollansée dat de code van de fabrikant die de kwaliteit zou moeten bewijzen, niet bestaat. “Een certificaat is voor onze aangekochte mondmaskers zelfs niet nodig”, reageert welzijnsschepen Cindy Van Paesschen (N-VA).

Bollansée legde namens Vlaams Belang Zoersel afgelopen maandag nog een klacht neer bij de Lokale Politie Voorkempen over de mondmaskers die de gemeente bedeelt. Op de verpakking stond immers aangegeven dat het mondmasker op dertig graden zou gewassen moeten worden en niet gestreken kon worden. “Dat gaat flagrant in tegen de federale richtlijnen. Een dergelijk mondmasker bedelen is een gevaar voor de volksgezondheid. Het moet immers minstens op zestig graden gewassen worden om het virus te doden”, zei hij. In totaal zouden er 184 mondmaskers zonder correcte handleiding meegegeven zijn.

De partijvoorzitter zegt dat dankzij zijn melding afgelopen vrijdag de gemeente tot de vaststelling kwam dat de instructie voor het wassen niet was zoals die zou moeten zijn. “Ik ga niet zeggen dat Bollansée ongelijk heeft dat de instructies voor het wassen op dertig graden voor verwarring zou kunnen gezorgd hebben, terwijl de mondmaskers eigenlijk op zestig graden moeten gewassen worden. Al zou iedereen dat door de veelvuldige communicatie erover in de media wel moeten weten. Maar we hebben de potentiële verwarring ondertussen verholpen door de verpakking van de mondmaskers te voorzien met duidelijke stickers van de gemeente”, reageert Van Paesschen.

Volgens de bevoegde schepen waren er daarenboven op de verdeelpunten van bij het begin instructiefolders aanwezig om te consulteren of mee te nemen. “Wij kunnen er niet aan doen dat de vrouw van Bollansée die vorige week donderdag niet heeft meegenomen toen ze de mondmaskers kwam afhalen”, vervolgt Van Paesschen.

Gecertificeerd attest

In die discussie vroeg Bollansée aan het bestuur voor een verklaring van de fabrikant waarin geschreven stond dat de mondmaskers effectief op zestig graden gewassen zouden kunnen worden. Daarbij merkte Bollansée op dat het geen extern gecertificeerd attest was. Bovendien beweert hij dat het vermelde GB-nummer niet bestaat in de textielsector en geen conforme code is. “Met andere woorden: deze verklaring is niets waard”, beargumenteert hij.

Volgens Van Paesschen verwijst de GB 18401 naar een serienummer van GB 1840, waarbij GB verwijst naar de Chinese standaard vergelijkbaar met het Belgische Bureau voor Normalisatie. “Deze norm voor stoffen die in contact komen met de huid moeten eerst worden getest en mogen pas na goedkeuring geëxporteerd worden.” Dat zou wijzen op een voldoende kwaliteitscontrole. ‘Communitymaskers’ of niet-medische maskers als die aangekocht door de gemeente zijn eigenlijk zelfs niet onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling van een aangemelde instantie of een laboratorium. “Het ontwerp, de fabricage en de productiekwaliteitscontrole blijven de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de opdrachtgever. De mondmaskers die wij bedelen, behoeven dus geen certificaat. Wel voldoen ze aan alle federale richtlijnen”, klinkt het.

Persoonlijke aanval

Dat probeerde Van Paesschen Bollansée ook in een e-mail duidelijk te maken. Daarin gebruikte ze verwoordingen als ‘onervaren persoon’ en ‘beperkt inzicht’. Dat schoot bij Bollansée in het verkeerde keelgat. “We proberen hem enkel maar iets bij te leren. Het is niet bedoeld als een persoonlijke aanval. Als iemand links rijdt, maar die eigenlijk rechts moet rijden, en je wijst die persoon daarop, dan is dat toch geen persoonlijke aanval?”, klinkt de reactie bij de meerderheidspartijen.