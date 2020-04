Bestuur wacht federale instructies mondmaskers af, oppositie verontwaardigd over woordgebruik ‘gadget’ en ‘promotiestunt’ emz

Het Zoerselse bestuur heeft op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag het voorstel van CD&V om mondmaskers onder de bevolking verdelen afgeketst. De meerderheidspartijen willen de federale richtlijnen afwachten. Dat burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) een mondmasker zag als een 'gadget' en het uitdelen ervan beschouwde als een 'promotiestunt', schoot bij de oppositie in het verkeerde keelgat.

De Zoerselse gemeenteraad heeft er een bewogen gemeenteraad opzitten. De virtuele vergadering van afgelopen dinsdag liep uit tot half 3 ‘s nachts. Op de agenda stonden een aantal maatregelen om de impact van de coronacrisis op de inwoners van Zoersel in te perken. Zo voegde CD&V Zoersel op dinsdagmorgen een punt van hoogdringendheid op de agenda. De oppositiepartij wil dat de gemeente zelf initiatief neemt om de inwoners te voorzien van mondmaskers.

Stoffen en wasbaar

De mondmaskers zullen volgens virologen als Steven Van Gucht een belangrijke rol spelen in de exitstrategie. “Uiteraard zijn mondmaskers in eerste instantie bedoeld voor de zorgverstrekkers. Wanneer de scholen en winkels opnieuw openen, wordt het dragen van een chirurgisch mondmasker voor iedereen belangrijk. Zo kan de verspreiding van het coronavirus in de periode van het afbouwen van de lockdown afgebouwd worden”, beargumenteert CD&V-gemeenteraadslid en orthopedisch chirurg Jan Van Melkebeek.

Voor CD&V was het dan ook van belang dat het bestuur zou aandringen bij de federale overheid om mondmaskers te verdelen onder de bevolking en bij gebrek daaraan zelf initiatief te nemen. “Zo zou iedere Zoerselaar over een stoffen en wasbaar mondmasker moeten beschikken. Door een oproep naar vrijwilligers om die te maken in combinatie met een aankoop moet dat op korte termijn mogelijk zijn. Bij organisaties als Think Pink kunnen stoffen mondmaskers voor 2 euro per stuk aangekocht worden. Tachtig procent daarvan gaat naar de strijd tegen borstkanker.”

Dat voorstel van herbruikbare mondmaskers kon op bijval rekenen van h-EERLIJK ZOERSEL. “Dit vonden we een goed voorstel. We verwachten immers van een lokaal bestuur dat het ook proactief werkt. Het voorbereiden van een exit hoort daar dus zeker bij. Iedereen gaat er ondertussen van uit dat het dragen van mondmaskers deel uitmaakt van de exitstrategie na de coronacrisis. Niet iedereen zal permanent een mondmasker dragen, maar wel als de inwoners bijvoorbeeld het openbaar vervoer nemen.”

Federale instructies

De meerderheid stemde unaniem tegen dat voorstel. “We willen geen matteüseffect creëren: wie er al heeft, krijgt er, maar wie er nood aan heeft, krijgt er niet genoeg. In eerste instantie zijn de mondmaskers bedoeld voor de gezondheidswerkers, de zorgverleners en het poetspersoneel dat langsgaat bij mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt bovendien dat de mondmaskers de aandacht afleiden van de afstands- en hygiënemaatregelen die we echt moeten naleven. Er mag geen vals gevoel van veiligheid geschapen worden. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid of een mondmasker deel zal uitmaken van de exitstrategie waar de nationale overheid momenteel werk van maakt, en hoe dat dan concreet in zijn werk zal gaan. We wachten daarom op de federale instructies. Hoe dan ook zullen we onze medewerkers steeds voorzien van het nodige beschermingsmateriaal”, klinkt het.

Daar gaat CD&V tegenin. “Natuurlijk blijven afstand houden en regelmatig handen wassen de basisregels, maar een mondmasker kan bij een heropstart van het openbaar leven echt een groot verschil maken. We hebben de indruk dat de burgemeester de ernst en het belang hiervan niet inziet”, zeggen CD&V-gemeenteraadsleden Van Melkebeek en Katrien Schryvers.

‘Promotiecampagne’

De oppositiepartij CD&V is vooral verontwaardigd over het taalgebruik van burgemeester Verstreken. Ze vond het niet de taak van de gemeente om de mondmaskers als een ‘gadget’ onder de bevolking te verdelen. “Dat heeft ons echt geschokt”, klinkt het bij CD&V Zoersel. Dat dient volgens gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos genuanceerd te worden. “De burgemeester wilde daarbij duidelijk maken dat we niet zomaar mondmaskers konden uitdelen, omdat daarbij rekening gehouden moet worden met bepaalde kwaliteitsnormen”, zegt hij.

Mondmaskers uitdelen aan de Zoerselse gezinnen zou volgens de burgemeester op dit moment geen gezondheidsmaatregel zijn, maar een ‘promotiestunt’. Volgens CD&V is dat niet het geval. “Ons voorstel zou naar schatting maximaal 30.000 euro kosten om elke Zoerselaar over een mondmasker te doen beschikken. Dat vinden we geen promotionele stunt, maar een weloverwogen keuze voor de gezondheid van elke inwoner.” Volgens gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos is het dat wel als iedere Zoerselaar simpelweg nu één mondmasker krijgt. “Het is pure propaganda om dat nu te verkondigen. Het thema ligt op ieders lippen, maar we moeten gewoon de federale richtlijnen afwachten.”

De verwoordingen ‘promotiestunt’ en ‘gadget’ stoten ook h-EERLIJK ZOERSEL tegen de borst. “Ik zat met stomme verbazing te kijken naar onze burgemeester wanneer ze dit soort taalgebruik hanteerde. De verantwoordelijkheid die een burgemeester moet dragen, glijdt in Zoersel blijkbaar van onze burgermoeder af als water van een eend.”