Bestuur komt oppositie tegemoet: gemeenteraad wordt live uitgezonden emz

19 mei 2020

14u08 0 Zoersel Het bestuur van Zoersel zal de gemeenteraad van dinsdag 19 mei live uitzenden. Zo kan de Zoerselaar de zitting ondanks de coronacrisis toch bijwonen. Het initiatief kwam er op vraag van de oppositiepartijen.

Als gevolg van de coronamaatregelen zal de Zoerselse gemeenteraad ook in mei digitaal via Zoom vergaderen. Onder meer oppositiepartij CD&V Zoersel vroeg al aan het begin van mei aan het gemeentebestuur om een livestream van de gemeenteraad te organiseren. “We vinden het belangrijk dat geïnteresseerde burgers kunnen volgen wat er op de gemeenteraad aan bod komt”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers.

Omdat de meerderheidspartijen aanvankelijk niet ingingen op dat voorstel, besloot CD&V het te agenderen als bijkomend punt op de gemeenteraad. Dat krijgt bijval van oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL. “Al sinds januari 2019 vragen wij de gemeenteraad live uit te zenden. Nu de burgers de bespreking niet kunnen volgen in de raadszaal, dringt zich de terechte vraag op van openbaarheid van bestuur.”

Achterpoortje

h-EERLIJK ZOERSEL hoopt zelfs dat de gemeenteraden na de coronacrisis live te volgen zullen zijn op audio en beeld. Dat is iets waar ook Vlaams Belang voor ijvert. “Zelfs voor de uitbraak van het coronavirus waren wij daar voorstander van. Nu de Zoerselaar zelf een gemeenteraadszitting niet meer openbaar kan bijwonen, is deze vraag nog pertinenter dan ooit geworden. Daarom voorzien wij zelf een livestream van de gemeenteraad van mei op onze Facebookpagina. Dat moet wel via een achterpoortje gebeuren, omdat wij zelf geen organisator zijn van de digitale gemeenteraadsvergadering. Het zou beter zijn als de gemeente dat vanuit het Zoomplatform zelf opzet.”

De vraag van de oppositiepartijen krijgt dan toch gehoor. “Ik heb besloten het agendapunt van CD&V Zoersel over het uitzenden van de gemeenteraad naar voren te halen en dat als eerste te bekijken. We zullen dan ook als bestuur een livestream van de gemeenteraad inrichten. Er zal een link op de gemeentelijke website beschikbaar zijn. Het uitzenden is wel nodig, want er zullen nog meerdere digitale gemeenteraden volgen”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA).