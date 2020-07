Benefiet voor dancing de Toverfluit mag niet doorgaan: “Ik kon de centjes nochtans gebruiken” emz

22 juli 2020

19u20 0 Zoersel De benefiet ‘We Will Survive’ met optredens van twaalf verschillende artiesten ten voordele van dancing de Toverfluit in Halle-Zoersel mag komende zaterdag niet doorgaan. Dat heeft de gemeente Zoersel dinsdag laten weten aan uitbater Eddy Van Den Reeck (69). “Op den duur weet je het niet meer”, reageert hij. Waarnemend burgemeester Danny Van de Velde (N-VA): “We vonden het niet opportuun, zeker omdat het coronavirus zich momenteel vooral op bijeenkomsten verspreidt.”

Al sinds zaterdag 14 maart moet de legendarische danscafé de Toverfluit op de Kapellei in Halle-Zoersel haar deuren gesloten houden als gevolg van de coronacrisis. En minstens tot en met 31 augustus mag uitbater Eddy Van Den Reeck geen dansende senioren ontvangen. Een financiële opdoffer. “De kosten voor gas, water, elektriciteit, verzekeringen... blijven wel doorlopen. Het ziet ernaar uit dat de verplichte sluiting nog langer dan 31 augustus zal duren”, zucht Eddy.

Om de Toverfluit een hart onder de riem te steken, nam zanger Freddy Flashback het initiatief een benefiet te organiseren. Twaalf verschillende artiesten zouden gratis komen optreden in de dancing zelf. “Op de dansvloer zouden tafels en stoelen komen. Er mocht niet gedanst worden. De bediening zou mondmaskers dragen en we zouden voorzien in desinfectiemiddel. De bubbels zouden vijftien personen groot mogen zijn, maar we zouden dat op twaalf personen houden. De benefiet zou een eenmalig gebeuren zijn”, verduidelijkt Eddy.

Bittere pil

Volgens de uitbater voldoet een dergelijk evenement aan de coronamaatregelen. In principe mogen er dan ook evenementen binnen met maximaal 200 toeschouwers doorgaan. Maandag belde Eddy naar de gemeente om melding te maken van de benefiet. “De gemeentemedewerker zei dat ik nog teruggebeld zou worden, maar hij liet me weten dat er normaal geen bezwaar zou zijn. Op dinsdag kreeg ik dan telefoon dat het niet mocht doorgaan”, vertelt Eddy.

Hij beseft dat hij maandag nog geen toestemming had gekregen van de gemeente. Desondanks verspreidde hij al een folder op Facebook voor zijn trouwe klanten. Een bittere pil om te slikken dat de benefiet dan toch niet mocht doorgaan. “Nochtans kon ik de centjes wel gebruiken. Ik vind dit eigenlijk bijzonder triestig. Al 54 jaar lang zit ik in de horeca, al 16 jaar lang baat ik de Toverfluit uit. Maar nu lijkt het wel alsof het opnieuw ‘den oorlog’ is”, zucht Eddy.

Sociale afstand niet doenbaar

Daarop reageert waarnemend burgemeester Danny Van de Velde dat de gemeentelijke diensten en noodambtenaar Vera Janssens inderdaad tijd nodig hadden om te bekijken of het evenement mocht doorgaan. Verschillende elementen leidden tot de afgelasting. “Evenementen indoor mogen onder bepaalde omstandigheden doorgaan. Maar in dit geval leek het ons niet opportuun. Normaal gezien is de Toverfluit immers een dancing. Als er dan volk binnen op een podium staat te zingen, is de anderhalve meter afstand niet doenbaar”, aldus Van de Velde.

Het afblazen van het evenement maakt het voor Eddy er niet makkelijker op, ook al is zijn fruit- en groentekraam aan de Toverfluit een succes. “Mijn vaste klantjes komen hier wel vaak langs om te steunen. Maar het blijft verschrikkelijk moeilijk om de kop boven water te houden. Zeker in deze omstandigheden. Eerlijk gezegd zie ik de toekomst heel duister in”, besluit hij.