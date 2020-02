Ben Vanleene krijgt herdenkingsboom in Zoerselbos emz

03 februari 2020

18u36 0 Zoersel In november rouwde heel Zoersel om de tragische dood van Ben Vanleene. De 28-jarige Antwerp-supporter ravotte vroeger vaak in het Zoerselbos. Om die herinnering levendig te houden, plantte de familie van Ben eind januari een herdenkingsboom.

Toen de vermiste Ben Vanleene na twee weken levenloos teruggevonden werd, leefde Zoersel mee met de familie Vanleene. Ben woonde dan wel in Antwerpen, hij beleefde zijn jeugd in Zoersel. Tijdens zijn jonge jaren speelde en ravotte hij vaak in het Zoerselbos, waar hij overigens ook vaak met zijn hond kwam wandelen. Daarom heeft de familie van Ben een speciale band met het gemeentelijk bos. Ze besloot een herdenkingsboom te planten. “Ben was zeer begaan met het milieu en de natuur. Het leek ons het meest gepast een herdenkingsboom te planten in plaats van te kiezen voor een klassieke begraafplaats”, zegt zijn broer Sam. Voor de boom staat een nieuwe zitbank met gravure ‘levensboom van Ben Vanleene’.