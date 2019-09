Beginnend chauffeur belandt verticaal in haag CVDP

22 september 2019

16u50 4 Zoersel In de Kanunnik Ullenslaan in Zoersel vond zaterdagmiddag een klein ongeval plaats waarbij een wagen verticaal in de haag van een voortuin belandde.

Volgens een getuige wilde de vrouw (35), die een voorlopig rijbewijs heeft, keren in de doodlopende straat. Ze reed met een wagen met een automatische versnelling en duwde per ongeluk op de gaspedaal in plaats van op de rempedaal. Hierdoor reed ze achterwaarts in de haag tegen het schuifhek dat er achter stond, en belandde de wagen zo verticaal. Getuigen van het ongeval hielpen de bestuurder uit haar benarde situatie te bevrijden. Ze geraakte niet gewond. Een takelwagen kon de wagen uit de haag hijsen.