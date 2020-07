Begeleiders en kinderen speelpleinwerking getrakteerd op ijsje ter ere van ‘Dag van de Animator’ emz

30 juli 2020

15u56 0 Zoersel De gemeente Zoersel heeft de begeleiders en kinderen van de speelpleinwerking donderdagmiddag getrakteerd op een ijsje ter ere van de ‘Dag van de Animator’. Door de coronacrisis hebben de kinderen meer dan ooit nood aan het ongeremde plezier in hun speelpleinbubbel. “Ze komen zo graag dat ze bij het aankomen ‘s morgens hun mama zelfs vergeten een kus te geven”, lacht monitrice Kenza Van de Velde (21).

In het kader van de coronacrisis was de gemeente Zoersel genoodzaakt de gratis zomerwerking te ontdubbelen. Iedere bubbel moet zich beperken tot 50 personen. Dat betekent 35 à 40 kinderen, 5 animatoren, onderhoudspersoneel en twee gemeentemedewerkers. De speelpleinen gaan door op De Kiekeboes in Zoersel en het Pierenbos in Halle-Zoersel. Ook de kleuters worden in twee gesplitst bij Stekelbees in Sint-Antonius. “In het begin vreesden we dat die vier groepen niet zouden vol geraken. Begin juli bleven de aanvragen echter binnenlopen. Nu zitten de twee speelpleinen vol. Ook de kleuterbubbels draaien op hoge capaciteit”, zegt Rul. Voor het eerst gebeurden de inschrijvingen met identiteitskaart. “Moest er dan toch een uitbraak zijn, dan kunnen we iedereen binnen het uur verwittigen.”

Uitlaatklep

Voor de monitoren heeft de coronacrisis weinig invloed. “De werking in bubbels is zelfs iets aangenamer. Binnen de bubbel contact en knuffelen mag. Dat is heel fijn. We mogen alle spelletjes doen. Voor de kinderen is dit een echt een uitlaatklep. Onderweg naar speelpleintjes dragen we wel mondmaskers uit respect voor andere mensen, ook al hoeft dat voor kinderen onder de twaalf jaar niet echt”, zegt Kenza. En ongeruste ouders? “Nee, hoor. Die zijn net heel dankbaar”, klinkt het.

De schepen voor Jeugd beseft maar al te goed dat de animatoren in de zomerwerking een essentiële rol spelen. “Uiteindelijk kunnen wij als gemeente zo goed als maar kan alles organiseren, het zijn uiteindelijk zij die het op het terrein waar maken. En we mogen niet vergeten dat ze daar een deel van hun zomer voor opgeven”, zegt hij. Voor Rul was de ‘Dag van de Animator’ dan ook de perfecte gelegenheid om hen te bedanken. Ook de kinderen pikken hun graantje mee. “We zijn heel blij met de ijsjes”, kirren ze op de speelplaats.