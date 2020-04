Befaamd schepijs van boer Jef gaat vanaf dinsdag weer over de toonbank Sander Bral

25 april 2020

16u57 11 Zoersel Sinds het begin van de lockdown mist de Zoerselaar misschien wel het meest het schepijs van boer Jef. Op extra steunmaatregelen van de gemeente kan Jef van Den Achtersten Dries niet rekenen, maar hij blijft niet bij de pakken zitten. Vanaf dinsdag kan je in de hoeve weer terecht voor vers schepijs.

Je kon wel nog grote dozen ijs verkrijgen tijdens de quarantaineweken maar het iconisch schepijs op een hoorntje is verdwenen. Tot dinsdag, wanneer boer Jef van Den Achtersten Dries zijn winkel weer opent, met alle veiligheidsmaatregelen indachtig.

Net zoals verschillende andere Vlaamse gemeentebesturen heeft ook Zoersel lokale steunmaatregelen in het leven geroepen op lokale handelaars te steunen. Jammer genoeg komt boer Jef niet in aanmerking voor die subsidie.

“Maar dat wil niet zeggen dat we de handelaars die naast de subsidie vallen, links laten liggen”, benadrukt Olivier Rul (Open Vld), schepen voor Lokale Economie. “Na intern overleg en de nodige afspraken met het gemeentebestuur, is er beslist dat Den Achtersten Dries dinsdag kan heropenen. Boer Jef kan geen beroep doen op de subsidie, maar krijgt wel de nodige back-up en opvolging, ook op administratief vlak. Dat is een zorgzaam Zoersel.”