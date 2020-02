AZ Sint-Jozef wapent zich tegen coronavirus emz

01 februari 2020

10u43 0 Zoersel Voorlopig zijn er in België nog geen gevallen van het Wuhan-coronavirus vastgesteld. Toch bereiden de ziekenhuizen zich aan de hand van richtlijnen voor op mogelijke besmette patiënten. Ook het AZ Sint-Jozef in Malle onderneemt de nodige maatregelen om besmetting te vermijden. “We hebben op dienst spoedgevallen een box vrijgemaakt waarin patiënten met (een vermoeden van) het coronavirus in quarantaine kunnen opgenomen worden”, zegt Clara Cleyssens, arts-ziekenhuishygiënist in AZ Sint-Jozef Malle.

Afgelopen week zijn in heel wat Europese landen als het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Rusland, Italië en Spanje voor het eerst gevallen vastgesteld van het nieuwe coronavirus, dat voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan. Ook in ons buurland Duitsland bleken al meerdere mensen besmet te zijn. Aanstaande zondag zullen 12 Belgen vanuit Wuhan gerepatrieerd worden naar België. Zij zullen meteen in quarantaine geplaatst worden.

Hoewel er bij ons tot dusver nog geen gevallen van het nieuwe coronavirus bekend zijn, kregen alle ziekenhuizen op vrijdag 24 januari een brief met richtlijnen over hoe om te gaan met een besmette patiënt of vermoedens van besmetting. Op vraag van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid ondernam ook het AZ-Sint Jozef de nodige stappen om eventuele patiënten met het virus te kunnen opvangen. “Door actie te ondernemen willen we onze bezoekers niet afschrikken, maar net alert maken. Op dienst spoedgevallen vragen we met behulp van affiches dat patiënten met specifieke klachten aan de luchtwegen en hoesten in combinatie met een reisgeschiedenis in China of contact met iemand die in aanraking kwam met het coronavirus, zich meteen te melden aan het spoedonthaal. Die krijgen dan een mondmasker en zullen hun handen moeten ontsmetten, waarna een spoedarts de zorg overneemt”, aldus Eva Rutten, verpleegkundig ziekenhuishygiënist.

Isolatiekamers

Op dienst spoedgevallen zorgde AZ Sint-Jozef voor een vrijgemaakte isolatiebox voor mogelijke besmettingsgevallen. “Ook op enkele verblijfsafdelingen zijn er speciale isolatiekamers waar we patiënten zouden kunnen opnemen. Medewerkers en artsen zullen beschermingsmateriaal dragen om verspreiding van het virus te voorkomen. Onze artsen en medewerkers zijn klaar om patiënten met een vermoeden van het coronavirus op te vangen”, besluit Ceyssens.