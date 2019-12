Aspibal trapt kerstvakantie af Ewoud Meeusen

18 december 2019

16u28 0 Zoersel Vrijdagavond 20 december barst Sint-Antonius uit zijn voegen. De jeugd zet namelijk de kerstvakantie in op Aspibal. De fuif van Chirojongens Sint-Antonius groeide de laatste jaren uit tot een fenomeen in de uitgaanswereld: “Ook dit jaar verwachten we 2.000 à 2.500 feestgangers”, vertelt hoofdorganisator Girben Storms (21).

Het heeft de middelbare scholieren bloed, zweet en tranen gekost om de examenperiode heelhuids door te komen. Talloze jongeren zetten vrijdag dan ook de vakantie in op Aspibal in de Zoerselse deelgemeente Sint-Antonius. De afgelopen jaren stond de fuif vooral bekend voor zijn dj’s uit de hardstylewereld met namen als Mark With a K of Jebroer: “Daar zijn we echter vorig jaar van afgestapt, omdat we merkten dat de hype daarrond stilaan uitstierf. We willen nu een breder doelpubliek bereiken.”

De leiders en oudste leden werken hard om de jeugd de perfecte feestavond te bezorgen: “Al sinds vorige zomer hebben we onze grote namen vastgelegd, namelijk Dorothee Vegas & Like Maarten en DJ 5napback, de winnaar van MNM Start To DJ 2016", zegt Girben. Ook zet Aspibal in op live muziek: “Vorig jaar hadden we een live saxofonist. Dat viel goed in de smaak bij het publiek, waardoor we dit jaar opteren voor een live vioolartiest”, legt Girben uit.

Yeti Techno Cave

De liefhebbers van technomuziek kunnen uit de bol gaan in de ‘Yeti Techno Cave’. Het Aspibal is onlosmakelijk verbonden met dat legendarische sneeuwfiguur: “Net als KSA Westmalle zochten we naar een symbool. Via de associaties winter en maanlicht kwamen we uit bij de yeti”, zegt oud-leider Pieter Theuns (22). De yeti schuimde dan ook alle fuiven af om met jongeren op de foto te gaan. Daaraan was ook een wedstrijd verbonden, waarbij de foto met de meeste likes een exclusieve pre-party won.

Het Aspibal St-Teunis vindt plaats achter de parochiekerk van Sint-Antonius tussen 21 uur en 3 uur. Wie nog tickets wil bemachtigen, kan terecht op de online webshop of overdag aan de tent zelf.