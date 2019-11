Amazone Axelle plaatst zich voor Vlaams kampioenschap stokpaardrijden: “Snelheid halen is de moeilijkheid” Ewoud Meeusen

22 november 2019

13u48 0 Zoersel Geloof het of niet, de Vlaamse Liga Paardensport (VLP) organiseert op de kerstjumping in Mechelen voor het eerst het Vlaams Kampioenschap stokpaardrijden. Daarvoor plaatste ook de Zoerselse amazone Axelle Koninckx (18) zich: “Met het stokpaard heb ik vooral geoefend op hoe ik met mijn benen moet draaien om snelheid te halen.”

De rage stokpaardrijden of ‘hobbyhorsing’ waaide vanuit Finland over naar Zweden en Duitsland. Op sociale media is het een echte hype, waar ook bekende vloggers zich wagen aan de nieuwe discipline. Omdat de VLP vindt dat Vlaanderen niet kan achterblijven, voegt ze op de Christmas Arena een extra discipline toe, namelijk stokpaardrijden.

Bij stokpaardrijden leggen de deelnemers verkleed een parcours met hindernissen af met een stokpaard. Ze worden beoordeeld op het aantal fouten en hun tijd, originaliteit en stijl. Dat gebeurt in drie categorieën: kids (5 tot 10 jaar), jonkies (11 tot 16 jaar) en profies (17 tot 79 jaar). De hoogte van de hindernissen varieert van 20 centimeter bij de kids tot 90 centimeter bij de profies.

Onbekend is onbemind

Om deel te mogen nemen aan het Vlaams Kampioenschap stokpaardrijden op de kerstjumping in Mechelen moeten de deelnemers zich wel plaatsen op de selectiewedstrijden. De vijf beste hobbypaardrijders uit iedere categorie mogen naar de Christmas Arena op 26 december. Voor Axelle was dat op 11 november in Kuringen een fluitje van een cent, aangezien er maar twee deelnemers waren in haar categorie: “Nu vinden de meeste mensen het nog een erg vreemd gebeuren, maar het zal binnenkort wel aan meer populariteit winnen. Zo gaat dat vaak ook bij andere nieuwe sportdisciplines”, vertelt Axelle.

Even hoog met stokpaard als met écht paard

Tijdens de selectie stokpaardrijden legde Axelle een parcours af met sprongen tussen de 70 en 90 centimeter. Maar de deelnemers worden ook gequoteerd op foutloosheid en snelheid: “Ik oefende thuis hoe ik mijn snelheid in de bochten kon behouden met het stokpaard tussen mijn benen. Traag is het simpel, maar snelheid halen is de moeilijkheid”, verklaart Axelle. Bij de selectie in het Woutershof in Kuringen was Axelle net iets sneller dan haar tegenstandster.

Axelle studeert sport en bewegen aan de Thomas More Hogeschool, maar besteedt veel tijd aan jumping: “Omdat ik deelneem aan internationale jumpingwedstrijden, heb ik een sportstatuut”, verduidelijkt Axelle. Met haar echte paard Maaike springt ze bij wedstrijden over een hoogte van 1 meter 30. Het wereldrecord jumping met een stokpaard staat op naam van de zestienjarige Finse Marie Karkkainen: 1 meter en 41 centimeter. Ondanks haar 1 meter 60 komt Axelle daar ook aardig bij in de buurt: “Thuis sprong ik met mijn stokpaard al over een hoogte van 1 meter 30", zegt Axelle trots.