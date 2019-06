Afvalzak zwaarder dan 15 kilogram? Dan wordt hij niet meer meegenomen. “Spaar de rug van onze ophalers” Toon Verheijen

01 juni 2019

22u38 0 Zoersel De ophaalwagens van intercommunale Igean worden binnenkort uitgerust met een digitale weegschaal. Huisvuilzakken die nog meer dan vijftien kilogram wegen zullen niet meer meegenomen worden.

Intercommunale Igean stuurt dagelijks dertig ophaalwagens de baan op om in de 27 aangesloten gemeenten het huisvuil, pmd en de gft op te halen bij de meer dan 202.000 aangesloten ophaalpunten. Gemiddeld tillen de ophalers zo’n 1.500 huisvuilzakken wat neerkomt op zo’n 12.5 ton afval. “Dat betekent dus 12.500 kilogram dat onze mensen van de oprit tillen om in de ophaalwagens te gooien”, klinkt het bij Igean. “Het zal je dan ook niet verwonderen dat deze mensen een hoger risico lopen op gezondheidsproblemen, denk maar aan lage rugpijnen. Om ervoor te zorgen dat onze ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we de medewerking van iedereen. Dat wil zeggen: niet meer dan vijftien kilogram. Zo spaart u niet alleen de rug van de ophalers, ook de zakken scheuren minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.”

Igean vraagt niet alleen de medewerking van de inwoners van de aangesloten gemeenten. Het zal zelf ook controleren dat de zakken niet meer meer dan vijftien kilogram wegen. “Elke ophaalwagen wordt uitgerust met een handige digitale weegschaal. Op die manier weten de ophalers welke zakken echt te zwaar zijn. Vanaf juni zullen ze deze huisvuilzakken niet langer meenemen en ze voorzien van een sticker met meer informatie. Vindt u op uw zak zo’n sticker? Dan vraagt Igean u om uw zak opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaalronde correct aan te bieden. Het is een kleine inspanning, maar de ophalers zullen u dankbaar zijn.”