Acht fietsrekken op parkeerstrook in handelskern Sint-Antonius moeten fietsers meer stalruimte bieden emz

28 augustus 2020

19u24 6 Zoersel In de handelskern van Sint-Antonius Zoersel komen er acht fietsrekken voor telkens vier fietsen op de autoparkeerstrook. “Zo verbeteren we de voorzieningen voor het cliënteel dat op een duurzame manier gaat winkelen, een belangrijk streefdoel in ons ambitieuze klimaatplan”, zegt mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen). De fietshavens worden vanaf volgende week geplaatst in de Handelslei en de Kapellei.

In de bruisende dorpskern van Sint-Antonius is het niet altijd evident om fietsen te parkeren in de buurt van winkels, horeca of dienstverlenende instanties. Zeer weinig winkeliers hebben een fietsenrek of hebben plaats om er één te zetten. Wel vindt het Zoersels gemeentebestuur het belangrijk dat de Zoerselse inwoners een parkeerplek krijgen wanneer ze met de fiets gaan winkelen. Qua ruimtebeslag zijn meer fietsers een goede zaak: iedere autoparkeerplaats is goed voor tien fietsparkeerplaatsen.

Aan drukke handelszaken

Daarom zullen er vanaf volgende week op acht locaties op de Handelslei en Kapellei fietshavens worden geplaatst. Die plekken werden bepaald in samenspraak met de lokale middenstandsvereniging en de lokale afdeling van de Fietsersbond. Het gaat om een proefopstelling. Voorlopig komen vooral op de parkeerstrook ter hoogte van handelszaken met veel klanten als Bakker Max, Bakkerij Verellen en Frituur De Grote Goesting fietsenrekken. In ieder rek kunnen vier fietsers hun tweewieler. Het is de bedoeling dat de stalling van korte duur is.