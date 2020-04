Accordeonist brengt ambiance aan psychiatrisch centrum Bethanië emz

15 april 2020

18u26 0 Zoersel Afgelopen woensdagnamiddag trakteerde zanger-accordeonist Jonas van Esch de verschillende afdelingen van het psychiatrisch centrum Bethanië in Sint-Antonius Zoersel op sfeervolle meezingers. De cliënten genoten met volle teugen van het balkonconcert gecoördineerd door de gemeente Zoersel. “Door ambiance te brengen probeer ik hen een lichtpuntje in deze moeilijke tijden te bezorgen”, vertelt van Esch.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op dinsdagnamiddag zorgde het muzikaal duo ‘Kaloem’ voor een streepje muziek aan het Zoersels woonzorgcentrum De Loteling en de serviceflats Ter Dorpe. Het balkonconcert aan het psychiatrisch centrum Bethanië nam zanger-accordeonist Jonas van Esch van vzw Wederzijds Genoegen voor zijn rekening. Met een bakfiets trok hij langs alle gebouwen. Ook passeerde hij aan de afdeling kunstnier van het AZ Sint-Jozef Malle. “Vanop een afstand creëer ik met bekende liedjes een verbondenheid. Daar hebben de mensen nu echt nood aan”, aldus de zanger-accordeonist.

Loslaten

Voor de cliënten van het psychiatrisch centrum was het muziekoptreden meer dan welkom. Door de coronacrisis mogen ze tijdelijk geen bezoek ontvangen. “Daarnaast mogen ze ook veel minder buiten dan gewoonlijk. Velen konden voordien vrij op het domein een wandeling gaan maken. Nu moeten ook zij zo veel mogelijk op de afdeling blijven of met een begeleider op pad gaan. Dat weegt op onze cliënten. Met dit balkonconcert in samenwerking met de gemeente Zoersel willen we hen een hart onder de riem steken. Het zorgt voor een ‘break’ in de quarantaineperiode. De cliënten kunnen door de ambiance even alles loslaten”, zegt David Vaneerdewegh, stafmedewerker kwaliteit bij Bethanië.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.