84 procent van de inwoners wil wolf wél verwelkomen emz

06 januari 2020

20u05 10 Zoersel Een digitale rondvraag van HLN.be wees uit dat 84 procent van de inwoners uit Zoersel, Malle en omstreken ervoor openstaat de wolf een plaats te geven in hun streek. De afgelopen weken vormde een derde rondzwervende wolf in de Antwerpse Kempen dan ook hét gespreksonderwerp. Ook al beet het roofdier 3 schapen dood in Zoersel, toch lijken 898 van de 1073 deelnemers aan de poll van Het Laatste Nieuws uit Zoersel en Het Laatste Nieuws uit Malle de terugkeer van de wolf toe te juichen.

Voor de inwoners van Zoersel was het hoe dan ook een onvergetelijke kerstperiode. De gemeente schrok zich immers een hoedje toen ze vernamen dat hoogstwaarschijnlijk een wolf op 22 en 23 december telkens één schaap doodbeet. Op kerstochtend trof kaasmaker Bart De Breuker dan weer een levenloos schaap aan in zijn weide. De halsbeten en pootafdruk wezen in de richting van een wolf. In de loop van januari zal het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek aan de hand van DNA-stalen op de schapen definitief kunnen bewijzen of ontkennen dat er een wolf aan het werk zou geweest zijn.

Fan van de wolf

Voor de schapenhouders was de rondzwervende wolf alleszins geen pretje. Toen de buur van hobbyist-schapenhouder Dirk Bouwens het tweede doodgebeten schaap in de Broekstraat aanschouwde, klonk het als volgt: “Dat is een bewijst dat dat beest hier niet thuishoort!” Ook veeboer Bart De Breuker stond argwanend tegenover een mogelijke gevestigde wolvenpopulatie in de Antwerpse Kempen: “Ik ben pro een groene omgeving, maar in de nabije omgeving is er echter weinig plaats voor de wolf.”

Of de wolf in de regio van aaneengesloten natuurgebieden als het Vliegveld in Malle-Zoersel, het Klein Schietveld in Brecht, het Groot Schietveld en Brasschaat en de Kalmthoutse Heide een voldoende groot territorium heeft, stelt ook wolvenspecialist Jan Loos in vraag. De meeste inwoners van de gemeente Malle, Zoersel en omstreken dragen de wolf hoe dan ook een warm hart toe. 898 deelnemers van de Facebookpoll vindt immers dat het roofdier wél welkom is in onze streek. De andere 175 respondenten vinden de wolf dan weer eerder een bedreiging voor de plaatselijke landbouw of menen dat de het territorium van de Antwerpse Kempen niet kan voldoen aan de eisen van een wolf.

De resultaten van de rondvraag door Het Laatste Nieuws uit Zoersel en Het Laatste Nieuws uit Malle zijn ook voor Jan Loos van Welkom Wolf hoopgevend: “De reacties op Facebook lijken eerder het beeld te geven dat de meningen verdeeld zijn, maar het is fijn te horen dat men op lokaal niveau toch eerder positief tegenover de wolf staat”, zegt hij.

Spoor bijster

Ook voor specialist Jan Loos is het een vraagteken waar de wolf zich nu bevindt. De laatste waarnemingen van de zijn afkomstig uit het arrondissement Turnhout. Al zijn ook die meldingen niet echt recent: “Mogelijks is hij richting het oosten naar Limburg gelopen. Maar ook in Nederlands Limburg of Brabant zijn er geen concrete aanwijzingen meer gevonden. De doodgebeten schapen in Zoersel waren de laatste mogelijke harde bewijzen. Het zou kunnen dat hij ergens onderduikt en zich voedt met everzwijnen of reeën zoals hij in natuurgebieden doet.”

Toch sluit Loos niet uit dat hij zich nog in de Antwerpse Kempen bevindt: “Hij kan even goed in het natuurgebied Groot Schietveld in Brecht ronddolen. Er is immers geen enkel spoor meer”, zegt hij. Het is dan ook van belang dat waarnemingen doorgegeven worden aan Welkom Wolf. Wie meent een wolf gesignaleerd te hebben, kan dat melden via www.welkomwolf.be.