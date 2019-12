65 verlichte tractoren zorgen voor indrukwekkend kerstspektakel Ben Conaerts

22 december 2019

15u59 0 Zoersel De Landelijke Gilde van Zoersel organiseerde zaterdagavond opnieuw haar jaarlijkse kerstrun. Dat doet ze niet met lopende kerstmannen, maar met tientallen indrukwekkend versierde en verlichte tractoren die in stoet door Zoersel trekken. De familie Van den Langenbergh, alias de Bende van de Platte Wagen, won de prijs voor de mooist versierde wagen.

De kerstrun van de Landelijke Gilde van Zoersel is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een heuse publiekstrekker. Ook zaterdagavond stonden de toeschouwers soms rijen dik langs de kant van de weg om het evenement te aanschouwen. Wat er zich voor hun ogen voltrok, was dan ook alleen maar spectaculair te noemen. Maar liefst 65 tot in de kleinste details versierde landbouwtractoren trokken als heuse praalwagens in stoet door Zoersel. Een recordaantal, volgens de organisatie.

Bekendheid

“We zijn een aantal jaar geleden met ons kerstrun gestart om reclame te maken voor ons kerstspel. Toen daagden er misschien twintig tractoren op”, glimlacht Bram Der Kinderen van de Landelijke Gilde. “Maar intussen is het een jaarlijkse traditie geworden en heeft het evenement aan bekendheid gewonnen. De inschrijvingen liepen dit jaar opvallend vlot. Niet alleen boeren uit Zoersel, maar ook uit de omgeving van Mol en Geel komen nu al deelnemen. En hoe meer tractoren, hoe mooier het spektakel natuurlijk.”

Sneeuwman

Onderweg stond de jury klaar om al die met lichtjes, rendieren en kerstbomen versierde tractoren te beoordelen qua originaliteit en creativiteit. De concurrentie was groot, maar uiteindelijk ging de prijs van de mooist versierde tractor naar de familie Van den Langenbergh. Zij maakte indruk met het concept van een sneeuwbol met daarin een sneeuwman. Uit de hoed van de sneeuwman spoten regelmatig sneeuwvlokjes. “We hadden vooraf gehoopt op een plaats in de top vijf. Maar winnen is natuurlijk helemaal fantastisch”, glundert Jan Van den Langenbergh.

Met de ganse familie

Net zoals vele andere deelnemers had de familie Van den Langenbergh al maanden naar de kerstrun toegeleefd. “In september komen we al een eerste keer samen om te brainstormen”, legt Jan uit. “Half november beginnen we dan met de praktische kant. Het leuke is dat we dat doen met de ganse familie. Iedereen draagt op een of andere manier zijn steentje bij. De mannen hadden deze keer een speciale oplegger gemaakt, terwijl de vrouwen voor de hoed van de sneeuwman hadden gezorgd.”

Bol kaas

Voor de Bende van de Platte Wagen, zoals ze zichzelf noemt, is het al de derde overwinning.. Maar voor de familie draait het toch vooral om het plezier. “Zaterdagavond hebben we samen een bol kaas – onze prijs – aangesneden. Er zijn mooiere prijzen te krijgen, maar wij kiezen steeds voor die bol kaas. Dat is intussen een familietraditie en voor ons de perfecte apotheose van de kerstrun. Volgend jaar gaan we het wat rustiger aan doen, we willen tenslotte niet altijd winnen. Maar in 2021 gaan we sowieso weer uitpakken met iets speciaals”, belooft Jan.