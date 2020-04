400 meter lange file aan Zoersels recyclagepark emz

14 april 2020

18u59 0 Zoersel Afgelopen dinsdagnamiddag heerste er als gevolg van de coronamaatregelen van IGEAN een enorme drukte aan het recyclageparkpark van Zoersel. Omstreeks 16 uur zorgden vijfendertig auto’s voor een file van ongeveer vierhonderd meter.

Sinds dinsdag 7 april is het recyclagepark in Zoersel opnieuw geopend. Om de coronamaatregelen te kunnen naleven, vaardigde IGEAN als verantwoordelijke voor het recyclagepark een aantal regels in te voeren. Zo mogen maar een beperkt aantal wagens tegelijk op het recyclagepark toegelaten. Die strikte maatregel had afgelopen dinsdagnamiddag zichtbare gevolgen voor het Zoersels recyclagepark. Er ontstond in de namiddag immers een lange file. Automobilisten moesten al vanop het kruispunt van de Herentalsebaan, de Beemdekens en de Maey aanschuiven.

