19-jarige hobbyschilder stelt kunstwerken tentoon in rusthuis Ewoud Meeusen

26 december 2019

16u00 0 Zoersel Deze week luidde het begin in van een bijzondere kunstexpositie in Oostmalle. De schilderwerken van de 19-jarige Jeroen Oris zullen tentoongesteld worden in woonzorgcentrum Ter Bleeke. Omdat zijn werk zo in de smaak valt, besloot hij een tentoonstelling te organiseren: “Iedereen bleef maar vragen wanneer ze mijn werken eens konden bewonderen”, vertelt Jeroen.

Al van kindsbeen af heeft Jeroen Oris (19) uit Oostmalle een passie voor tekenen. Twee jaar waagde hij zich ook aan de schilderkunst: “Meestal beeld ik planeten en sterrenstelsels in de ruimte af in alle kleuren van de regenboog. Ik begin dan te schilderen en zie wel waar ik uitkom”, vertelt de beloftevolle hobbykunstenaar. De student elektromechanica schildert ook vaak in zwart-wit: “Daarvoor heb ik dan wel een inspiratiebron. Ik probeer bestaande foto’s na te schilderen”, zegt hij.

Ambitieus

Ook al is Jeroen nog maar twee jaar bezig met schilderen, toch zijn velen nieuwsgierig naar zijn kunstwerken: “Daarom heb ik kunnen regelen dat mijn werken tentoongesteld zouden worden in woonzorgcentrum Ter Bleeke waar mijn vader werkt”, zegt Jeroen. Ook in de toekomst zoekt Jeroen creatief bezig te zijn met zijn penselen: “Zeker de aquareltechniek wil ik nog uitproberen. Verder wil ik ook met meer kleur gaan werken in mijn nabootsingen van foto’s”, klinkt het.