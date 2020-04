17 besmettingen in woonzorgcentrum ZNA Joostens, alle bewoners en patiënten ondergaan nog een coronatest emz

09 april 2020

17u51 0 Zoersel De afgelopen weken hebben zeventien bewoners van het woonzorgcentrum ZNA Joostens in Sint-Antonius Zoersel positief getest op het coronavirus. Daarom besloot het Agentschap voor Zorg en Gezondheid alle bewoners en personeelsleden een test te laten ondergaan. “Momenteel vertoont niemand ernstige symptomen”, verduidelijkt Renée Willems, persverantwoordelijke van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA).

Heel wat woonzorgcentra ondervinden een uitbraak van het coronavirus. Daarom werd besloot de Vlaamse overheid op basis van cijfers van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid 11.000 testkits te verdelen over 85 woonzorgcentra. Daarvan krijgen de 55 meest getroffen woonzorgcentra voorrang. Daartoe behoort ook het ZNA Joostens op de Handelslei in Sint-Antonius Zoersel. Het bestaat uit een ziekenhuisafdeling en een woonzorgcentrum uitsluitend voor senioren met een vorm van dementie. Die wonen samen in twaalf leefgroepen.

Drie isolaties

Een drietal weken geleden begonnen drie patiënten van het ZNA Joostens milde symptomen te vertonen. Die werden in isolatie geplaatst. Omdat het woonzorgcentrum behoort tot het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, kon het terugvallen op de tests van de ziekenhuisgroep. “De drie bewoners met een vermoeden van besmetting testten positief. In functie van de leefgroepen hebben we ook andere bewoners getest, ook al vertoonden die geen symptomen. Daaruit bleek dat daarnaast 14 andere bewoners besmet waren met het coronavirus”, licht Willems toe.

Door de testkits van de Vlaamse overheid zal het ZNA Joostens alle bewoners en personeelsleden kunnen testen. “In overeenstemming met de voorschriften van de instelling Sciensano hebben we nog geen personeelsleden kunnen testen. Daar is nu wel capaciteit voor”, besluit Willems.