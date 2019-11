150 wandelaars nemen deel aan ‘stigWAndeling’ Ewoud Meeusen

12 november 2019

20u55 24 Zoersel StigWA, een project van Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniën, organiseerde dinsdagavond voor het derde jaar op rij een wandeling van zes kilometer doorheen Sint-Antonius. Met dat initiatief willen projectverantwoordelijke van stigWA en verpleegkundige Lisa Peeters (26) het taboe op psychische kwetsbaarheid doorbreken.

De eerste twee wandelgroepen zijn reeds vertrokken, wanneer een 40-tal wandelaars zich verzamelen voor de laatste wandeling om 19 uur. Vooraleer de tocht van start gaat, brengt een duo van muzikale zorgkundigen Chris Verstappen en Steven Beyers een hartverwarmende muzikale noot. Onderweg genieten de wandelaars van pannenkoeken aan de kantine van voetbalclub Antonia. Na afloop kunnen de deelnemers een hapje en drankje nuttigen aan verwarmende vuurkorven.

Ook de Zoerselse wandelclub ‘de natuurvrienden’ inclusief voorzitter Jef Joosten neemt deel aan de stigWAndeling. Op die manier worden de deelnemende patiënten ook meer naar de maatschappij gebracht: “Toen een patiënt vroeger zei dat hij graag wandelde, zochten we andere zorgbehoevenden om samen te gaan wandelen. Tegenwoordig sturen we de wandelliefhebbers van ons psychiatrisch ziekenhuis naar een wandelclub”, vertelt Mick. Dat wil Lisa in de toekomst vaker zien: “We willen nog nauwer samenwerken met wandelclubs.”

Taboe doorbreken

De stigWAndeling wordt gedragen voor en door psychiatrische patiënten met hulp van de zorgverleners. StigWA hecht op die manier veel aandacht voor het menselijk karakter van geestelijk zorgbehoevenden.

Ook stigWA-ervaringsdeskundige Mick Hutsebaut (48) vindt een positieve beeldvorming belangrijk: “Er rust een groot stigma op patiënten in ons psychiatrisch ziekenhuis, hoewel maar liefst één op de drie Vlamingen tijdens zijn leven in aanraking komt met geestelijke gezondheidszorg. Wij willen het taboe op psychische kwetsbaarheid doorbreken. De mensen horen dat niet graag, maar het kan iedereen overkomen.”