1.100 Zoerselse leerlingen werken zich in het zweet op scholenveldloop Toon Verheijen

24 september 2019

12u08 0

Geen schoolbanken dinsdag voor de leerlingen van alle lagere scholen in Zoersel dinsdag. De jaarlijkse scholenveldloop aan het voetbalveld van KFCE Zoersel stond immers op het agenda. En het was opnieuw een succes, want in de voormiddag kwamen net geen 500 lopers in actie en in de namiddag nog eens 625. In totaal dus meer dan 1.100 jonge Zoerselnaren die zich van hun sportiefste kant lieten zien.