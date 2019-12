“Sociaal beleid schiet tekort”: CD&V niet onder indruk van nieuw meerjarenplan emz

19 december 2019

13u00 2 Zoersel Voor het meerjarenplan investeert Zoersel vooral in infrastructuur, brandweer en politie. Volgens CD&V Zoersel schiet het tekort op vlak van zorg. De oppositiepartij wil meer aandacht voor betaalbaar wonen.

Ook Zoersel keurde dinsdagavond 17 december zijn meerjarenplan goed. De komende zes jaar zal Zoersel een investering doen van 25,5 miljoen euro. Volgens CD&V Zoersel gaat er te weinig aandacht uit naar het sociale beleid: “Zoersel staat bekend als een zorgzame gemeente. Het zit in ons DNA. En toch toont het bestuur op dat vlak geen ambitie voor de komende zes jaar”, zegt voormalig burgemeester Katrien Schryvers (CD&V).

De gemeente Zoersel investeert in nieuwe werkkrachten om het sociale beleid te verbeteren: “Voor de poetsdienst werven we een halftijdse werkkracht aan. Ook de sociale dienst krijgt een nieuwe halftijdse werknemer. Op die manier zullen de wachtlijsten vlotter weggewerkt kunnen worden. Per jaar zal dat ons als gemeente 50.000 euro kosten”, vertelt schepen van OCMW Cindy Van Paesschen (N-VA). Verder zal de gemeente ook zijn DOMO-project verder uitwerken. Die organisatie wil kansarme kinderen ondersteunen. Ook de gratis rechtsbijstand zal uitgebreid worden.

Gebrek aan visie

Volgens Schryvers, gemeenteraadslid van CD&V Zoersel, zijn die ingrepen onvoldoende. Tussen 2013 en 2018 was ze OCMW-voorzitter: “Ik mis de drang om samen met alle organisaties een trekkersrol te vervullen voor mensen die kwetsbaar zijn”, zegt Schryvers. Op vele vlakken in het sociaal beleid ziet Schryvers leemtes: “Er is amper gedacht aan een kringwinkel, de sociale kruidenier, een dienstencentrum of nieuwe initiatieven voor arbeidszorg”, vertelt Schryvers.

Het meerjarenplan zegt oog te hebben voor sociaal kwetsbare inwoners. Toch vindt Schryvers dat de meerderheidspartijen weinig aandacht besteden aan betaalbaar wonen: “Voor onze fractie is dat één van de grootste knelpunten. We moeten jonge Zoerselaars toch de kans geven om betaalbaar een grond of woning te verwerven?”, stelt Schryvers. Het gemeenteraadslid van CD&V Zoersel wil dan ook projecten van sociale woningen in de Kapelstraat (Zoersel), Watermolen (Halle) en Emiel Vermeulenstraat (Sint-Antonius Zoersel) verwezenlijkt zien.