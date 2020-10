‘Sint-Antonius Gang’ zorgt voor overlast aan sporthal en skatepark: “Daders zijn amper 14 en dat is verontrustend’ Toon Verheijen Ewoud Meeusen

08 oktober 2020

20u23 8 Zoersel De politiezone Voorkempen is een onderzoek gestart na nieuwe feiten van vandalisme aan het sportcomplex in de Achterstraat. Jongeren zouden er met dakpannen naar de bijgebouwen gegooid hebben. In het verleden zijn er nog vandalenstreken gebeurd. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt samen met de burgemeester of er extra maatregelen nodig zijn. De groep jongeren bestaat volgens bronnen uit tieners van amper een jaar of 14.

De politie kreeg woensdagnamiddag een oproep rond 15.30 uur omdat er een groep jongeren vandalenstreken aan het uithalen waren aan de sporthal. “Enkele jongeren zouden daar met dakpannen naar de bijgebouwen van de sporthal hebben gegooid en zouden nadien zijn weggelopen”, zegt Greet Wouters van de politiezone Voorkempen. “Wanneer onze ploegen aankwamen, waren de jongeren al verdwenen. We hebben nog nazicht gedaan, maar dat leverde niets op. De inspecteurs konden wel vaststellen dat er inderdaad beschadigingen zijn aangebracht aan de sporthal met een onbekend voorwerp. Die beschadigingen zijn er voornamelijk aan de fietsenstalling en rondom het gebouw. Ook de regenpijp werd beschadigd.”

Het gaat om jonge daders en dat verontrust me wel. Liesbeth Verstreken (N-VA), burgemeester

Toezicht

De politie doet al langer dan vandaag toezicht aan de sporthal en het skateterrein. “Het is een plaats waar hangjongeren bijeen komen en soms voor overlast zorgen”, zegt Greet Wouters verder. “We onderzoeken dit nieuwe geval van vandalisme momenteel volop en bekijken in samenspraak met de burgemeester of er nieuwe maatregelen nodig zijn.” Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) betreurt het nieuwe incident. “Opzettelijk beschadigen van gemeenschapsinfrastructuur is natuurlijk heel erg en dom”, zegt Verstreken. “De sporthal is gebouwd met geld van elke Zoerselaar. De dans- en volleybalclub zorgen daar goed voor met de hulp van heel veel vrijwilligers. Voor hen is het heel ontmoedigend telkens met die schade soms ook binnen te worden geconfronteerd. En de herstellingskosten zijn opnieuw voor de gemeenschap die met die middelen niet iets anders kan doen. Ik word er kwaad van, ook omdat het zulke laffe daden zijn.”

Het gaat om een misdrijf. Als we de daders identificeren en ze zijn minderjarig dan gaan de ouders opdraaien voor de kosten Liesbeth Verstreken (N-VA), burgemeester

Bende

Geruchten doen de ronde dat de jongeren zich zelfs ‘gegroepeerd’ hebben en zichzelf de Sint-Antonius Gang noemen. “Er is mij bevestigd inderdaad dat het om jonge daders gaat en dat verontrust mij wel”, zegt Verstreken. “Bovendien gaat het om een misdrijf en als de daders geïdentificeerd zijn, kunnen de ouders opdraaien voor de kosten van de herstellingen. Een bende? Wij horen dat ook. Het is aan de politie om dat uit te zoeken. Als het zo is, dan zou ik graag met de daders en hun ouders ook spreken om duidelijk te maken dat we dit niet accepteren, zullen bestrijden en laten vergoeden.” De gemeente heeft in elk geval de intentie om paal en perk te stellen aan de vandalenstreken, want het is niet het eerste incident. “Het zijn gelukkig maar enkelingen die zich misdragen. Het is niet altijd makkelijk maar zowel de jeugdconsulent als de politie werken eraan en zelf ben ik ook bereid om – als de daders bekend zijn – mee te werken aan een herstelbemiddeling. We gaan nu in elk geval de politie intensief laten controleren. We gaan ook een plan opmaken om de site te beveiligen met camerabewaking.”

Vrijwilligers

Ook de clubs die van de site gebruik maken, zitten verveeld met de zaak. “We zien hier regelmatig hangjongeren”, zegt Ilse Geys, voorzitter van dans- en turnkring The Sky is the Limit. “De buitendeur van onze dans- en turnkring is vaak los omdat de leden naar binnen moeten kunnen. We merken dat jongeren vanop het skatepark of hangjongeren naar binnen komen. Vaak onder het mom om naar het toilet te gaan. Maar ze laten de toiletten vuil achter. Er hangt vaak een sigaretten- en cannabisgeur. Dat geeft onze leden een onveilig gevoel. Niemand voelt zich nog veilig. Het is een beetje dweilen met de kraan open. Heel jammer, want wij zijn allemaal vrijwilligers.” Hetzelfde geluid klinkt bij Claude Holvoet van volleybalclub Amigos. “Zeker sinds het skatepark er is, hebben we er ook last van maar gelukkig niet in onze lokalen. Gelukkig houden er altijd mensen van ons ene oogje in het zeil.”