‘Girls support Girls’ en ‘There is no planet B’: influencer Stien Edlund (18) raakt actuele thema’s aan in nieuwe kledinglijn Sander Bral

28 september 2019

17u56 0 Zoersel Vierhonderd kinderen en tieners kwamen zaterdagmiddag massaal richting Zoersel voor een ontmoeting met hun idool Stien Edlund en de voorstelling van haar nieuwe collectie in kinderkledingzaak ZEB For Stars. De achttienjarige Stien werd bekend via het sociale medium TikTok waarop ze al twee en een half miljoen fans heeft. “Ik wil actuele thema’s bespreekbaar maken door mijn nieuwe collectie.”

De Vlaamse Stien Edlund (18) werd bekend dankzij de sociale media app TikTok die wereldwijd erg populair is bij jongeren. Met TikTok kunnen korte muziekvideo’s gemaakt en gedeeld worden. Met twee en een half miljoen volgers heeft Stien Edlund het populairste account van de Benelux.

“Elke keer opnieuw denk ik dat er niemand zal komen opdagen bij dit soort events”, lacht Stien. “Wanneer blijkt dat er dan honderden kinderen en jongeren op mij staan te wachten, voelt dat erg speciaal. Ik vind het heel erg leuk om mijn fans in levende lijve te ontmoeten.”

Actuele thema’s

Naast influencer studeert Stien communicatiewetenschappen en is ze de modewereld ingestapt. Met de nieuwe herfst- en wintercollectie van ZEB zit ze al aan haar derde kledinglijn. “Het belangrijkste is dat mijn collectie honderd percent Stien uitademt”, benadrukt ze. “Daarom zit ik samen met de ontwerpers om te kijken welke thema’s ik interessant vind. Met de kledij wil ik dat jongeren hip en trendy voor de dag komen en dat actuele thema’s bespreekbaar gemaakt worden.”

Met quotes als ‘Girls can’, ‘Girls support Girls’, ‘There is no planet B’ wil Stien naar eigen zeggen jonge meisjes aanzetten om de handen in elkaar te slaan voor een mooiere wereld en te strijden tegen negativiteit.