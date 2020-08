“Geef onze jeugd weer een toekomstperspectief”: mama drie tienerdochters schrijft open brief aan Ben Weyts emz

14 augustus 2020

18u22 8 Zoersel Ilse Couwels (46) uit Halle-Zoersel heeft als mama van drie tienerdochters een open brief geschreven aan Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Ze vraagt dat alle kinderen en tieners vanaf 1 september weer op de schoolbanken zitten. “Als de kinderen hun motivatie voor school en leren volledig kwijt geraken, spreken we misschien binnenkort over de verloren coronageneratie.” Ondertussen krijgt ze gehoor: alle scholieren zullen op 1 september voltijds kunnen starten.

Eerder deze week gingen er stemmen op om voor het middelbaar toch weer niet iedereen tegelijk naar school te laten komen. Dat doet heel wat stof opwaaien. De twee Kempense zussen Mieke en Griet Paulussen uit Turnhout schreven een scherpe en emotionele brief aan Ben Weyts. Ook Ilse Couwels kroop in haar pen en richtte zich tot de onderwijsminister.

Stem van een ouder

“Eind deze week, begin volgende week, zal er een beslissing vallen over de heropstart van de scholen. Althans, dat is het nieuws dat tot bij mij geraakt is. Wie ben ik, vraagt u? Ik schrijf deze brief als mama van 3 tienerdochters van 12, 14 en 16 jaar. Gewoon, zoals vele andere ouders hier in België. Het nieuws dat de mogelijkheid bestaat dat de scholen slechts deeltijds zouden openen, heeft mij echter in mijn pen doen kruipen.”

We willen onze kinderen en tieners op de schoolbanken, niet achter een pc vol games, niet rondhangend op pleintjes, niet in drukke shoppingcentra Ilse Couwels

Met het initiatief wil ze de stem van de ouders laten horen. “De meningen van vele psychologen en andere experts zijn allicht al tot bij u gekomen, daar moet ik dus niet verder over uitweiden. De experten waarschuwen dat het niet voltijds naar school kunnen gaan grote gevolgen zal hebben voor onze tieners, en niet enkel op korte termijn. Daar maken veel ouders zich uiteraard wel zorgen over. Als ouders zijn we zeker gerust in dat er een expertengroep de belangen en prioriteiten van onze kinderen in acht neemt en de overheid daarover informeert. Want onze kinderen hebben geen vakbonden die voor hen opkomen. Wat ik echter ook zeer belangrijk vind, is dat de mening van de gewone ouder tot bij u geraakt. Want net onze mening - ook al zitten wij niet mee in uw adviescomité - zou toch zeker ook een factor moeten zijn in uw beslissing.”

“We willen onze kinderen en tieners op de schoolbanken, niet achter een pc vol games, niet rondhangend op pleintjes, niet in de drukke shoppingcentra. Want, als ouder van 3 tieners, kan ik u nu al verzekeren dat dat hetgeen is wat gaat gebeuren. Meer en meer. Ouders moeten werken; er zal minder en minder toezicht en begeleiding zijn. En we kunnen van leerkrachten en leerlingen niet verwachten dat een volledige schooldag met online lessen zal kunnen vervangen worden. Dat maakte vorig schooljaar meer dan duidelijk. We kunnen ook niet verwachten dat een twaalfjarige alleen thuis de lessen volgt terwijl de ouders zijn gaan werken.”

Niet uit te leggen

In haar brief verwijst naar de geslaagde zomerkampen om haar stelling kracht bij te zetten. “We hebben deze zomer gezien dat jeugdkampen zeer succesvol en met weinig incidenten verlopen zijn. Vaak worden dit soort jeugdkampen georganiseerd door jongvolwassenen. Mijn oudste dochter van zestien was zelf als monitrice mee op zo’n kamp. Deze kampen brengen vaak tot vijftig kinderen bij elkaar. Als deze jongvolwassenen met slechts prille ervaring, maar met een enorme flexibele, creatieve inbreng en vooral motivatie, dit georganiseerd krijgen, waarom zou er dan vanuit gegaan moeten worden dat dit voor scholen met jarenlange ervaring in het korps van leerkrachten te moeilijk zou zijn?”

Verder vreest Ilse dat kinderen moeilijk zullen begrijpen dat ze niet voltijds weer naar school mogen. “Onze jeugd heeft al het meeste moeten opgeven. Maandenlang zaten ze thuis, met nu en dan een online les. Geen persoonlijke sociale contacten met leeftijdsgenootjes, geen sportclubs, muziek- of tekenacademies... Terwijl nu de vluchten opnieuw beginnen vol te raken, terrasjes uitnodigen tot gezellig samenzijn, de jeugdkampen door mochten gaan deze zomer... Hoe moeten wij als ouders dan aan onze kinderen uitleggen dat ze niet terug volledig naar school kunnen?”

Een veiligere omgeving dan de klasbubbel is er volgens Ilse niet. “En dat terwijl hun klasbubbel van twintig toch veilig zou moeten zijn. Het nieuws dat ook tieners het virus verspreiden, zou voor u zelfs een extra reden moeten zijn om ze in hun klasbubbel te houden. Want zo wordt het makkelijker om te detecteren en bij te sturen. Maar zo houden we ze tegelijkertijd weg van drukke pleinen en parken, stranden of winkelstraten.”

Als er op werven, in supermarkten, in fabrieken en in vele kantoren... gewerkt kan worden onder duidelijke afspraken op een veilige manier, waarom zou dit dan ook niet kunnen in scholen? Ilse Couwels

Geen verloren jaar

Voor de leerkrachten begint het gemis aan de leerlingen te wegen. “Midden in de lockdown sprak ik met de juf van één van mijn dochters. Ik vroeg haar hoe het voor haar was. Ze zei me dat het verschrikkelijk was. De leerstof tot bij de kinderen brengen was geen enkel probleem, maar ze miste de kinderen. Ze zei dat ze leerkracht geworden was net vanwege het contact met de jeugd en dat het plezier van het lesgeven helemaal verdwenen was nu dat weggevallen was. Zo zijn er ongetwijfeld nog leerkrachten. Daar ben ik zeker van.”

Mits goede afspraken moeten de scholen volgens de moeder net als andere sectoren opnieuw kunnen hervatten. “Er zullen er ook zijn die bang zijn wegens van hun veiligheid, en die eisen in gegarandeerde omstandigheden te kunnen werken. Maar als er op werven, in supermarkten, in fabrieken en in veel kantoren, het openbaar vervoer... gewerkt kan worden onder duidelijke afspraken, op een veilige manier, waarom zou dit dan ook niet kunnen in scholen? Onze kinderen zijn pienter, mijnheer de minister, ze weten heus wel dat ze zich in functie van de veiligheid van zichzelf en de anderen aan de regels moeten houden, als deze regels tenminste uniform zijn.”

“Ik vraag u dan ook, beste minister, met grote aandrang om de mening van de ouders mee in overweging te nemen bij het maken van de beslissing omtrent het volgende schooljaar. Geef onze jeugd weer een toekomstperspectief. En laat dit niet uitgroeien tot een volledig verloren jaar. Want het blijft misschien niet bij een jaar. Het was vorig schooljaar al enorm moeilijk om gemotiveerd te blijven. Als de kinderen hun motivatie voor school en leren volledig kwijt geraken, spreken we misschien binnenkort over de verloren coronageneratie. Dit kunnen we als ouder niet zonder slag of stoot aan ons voorbij laten gaan. Dit kunnen we als maatschappij niet laten gebeuren.”