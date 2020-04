“Ga zaterdag te paard naar supermarkt”: ruiter plant ludiek protest nu dat paardrijden op openbare weg verboden is emz

09 april 2020

13u02 2 Zoersel De Zoerselse ruiter Dirk Huysmans heeft zijn collega’s in een Facebookpost opgeroepen om zaterdag te paard naar de supermarkt te gaan. Met die actie wil hij protesteren tegen de maatregel van het Nationaal Crisiscentrum die ruiters verbiedt op de openbare weg een ritje te paard te maken.

Afgelopen maandag verscheen in de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum dat ruiters enkel nog maar op de eigen weide of piste mogen rijden. Paardrijden op een eigen paard op de manege is enkel toegestaan in het kader van het welzijn van het dier. Een ritje op de openbare weg is dus niet toegestaan. De Zoersels ruiter Dirk Huysmans wist die beslissing te omzeilen. Hij trok te paard naar de supermarkt om boodschappen te doen. “Geachte heer minister... beste vrienden... ik wil even duidelijk maken. Dit was GEEN recreatierit. Dit was GEEN gezondheidswandeling. Dit was GEEN onnodige verplaatsing. Dit was een broodnodige verplaatsing naar de dichtstbijzijnde supermarkt om avondeten aan te kopen. Ik mag niet paardrijden, maar wel naar de supermarkt. Te voet, met de auto, met de fiets, of in mijn geval te paard”, klinkt het in zijn Facebookpost.

Staande ovatie

Daarin roept hij ook andere ruiters om aanstaande zaterdag te paard te gaan winkelen. “Bij mij was dat met een staande ovatie op de parking van de Carrefour. Ik verplaats me met het oudste vervoermiddel. En het milieuvriendelijkste. Mijnheer de minister... Is er een probleem?” Volgens Huysmans zullen verschillende ruiters navolging geven aan zijn oproep. Daarnaast gaat het idee viraal op Facebook: zijn post is al 1.600 keer gedeeld.